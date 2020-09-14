Австрійський тенісист Домінік Тім став переможцем Відкритого чемпіонату США з тенісу у 2020 році. У фінальному матчі, що відбувся на стадіоні Біллі Джин Кінг у Нью-Йорку, Тім обіграв представника Німеччини Алекса Звєрєва з рахунком – 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

Німець впевнено взяв дві перші партії, втім у третій, яка могла стати вирішальною, перемогу здобув Тім, який у четвертому сеті встановив паритет у зустрічі. Титул чемпіона US Open-2020 вирішувався у п’ятій партії на тай-брейку.

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Сама гра тривала чотири години та п’ять хвилин, за які Звєрєв зробив 15 ейсів, припустився 15 подвійних помилок та виграв 159 очок. Тім зробив 8 ейсів, 8 подвійних помилок та виграв 162 очки.

Ця перемога на US Open – перша в кар’єрі Домініка Тіма. Також це перший турнір серії Grand Slam, який підкорився Домініку Тіму, хоча раніше він тричі грав у фіналах. Також цей матч був першим фіналом турнірів Grand Slam для Звєрєва.

Осака стала переможницею US Open-2020

У жіночому одиночному розряді перемогу на Відкритому чемпіонаті США з тенісу святкувала японська тенісистка Наомі Осака. У фінальному матчі вона здолала представницю Білорусі Вікторію Азаренка – 1:6, 6:3, 6:3.

У жінок зустріч тривала 1 годину та 54 хвилини.

Для японки це друга перемога на US Open у кар’єрі та третя на турнірах серії Grand Slam.