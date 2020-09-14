Бельгійський Гент оголосив про відставку з поста наставника команди румунського фахівця Ласло Болоні. Команду тимчасово тренуватимуть Вім Де Деккер та Петер Балетта.

Керівництво Гента ухвалило рішення розпрощатися з головним тренером команди після провального старту у чемпіонаті Бельгії. Після п’яти турів буйволи набрали лише три пункти та посідають нині 16 сходинку.

За бельгійський Гент виступають три футболісти збірної України: Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.

Раніше Яремчук розкритикував Болоні за оборонну манеру гри, а бельгійські ЗМІ почали писати, що українець запросив у клубу трансфер.

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Згодом стало відомо, що футболіст та наставник помирилися, але Яремчук не потрапив до заявки на домашню гру проти Ейпена, яку буйволи програли з рахунком 1:2.

У вівторок, 15 вересня, Гент починає свій шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів. Бельгійський клуб прийме вдома австрійський Рапід. Переможець цього матчу у плей-оф зустрінеться з кимось із дуету Динамо Київ – АЗ Алкмаар.

Джерело: KAA Gent