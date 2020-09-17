Аріс – Колос: дивитися відео і огляд матчу Ліги Європи 2020/2021

Аріс – Колос – 1:2.







Колос дебютував у Лізі Європи перемогою над Арісом / 2 фотографии

Український Колос в рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи на стадіоні Клеантіс Вікелідіс забив грецькому Арісу два голи, на що господарі поля відповіли лише одним.

Український клуб забив першим на 47-й хвилині свого дебютого матчу в євротурнірі. Подачу Богданова замкнув Новак. 0:1.

Уже за 8 хвилин Аріс відігрався. Гама пробив із лінії штрафного, а Волинець не зміг врятувати команду. 1:1.

Ще за 7 хвилин Колос відновив перевагу в рахунку. Цього разу відзначився Антюх, який добре зіграв на добиванні після удару Ємця. 1:2.

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Наступні матчі українських клубів у Лізі Європи

Наступний поєдинок у євротурнірі ковалівський Колос зіграє проти хорватської Рієки.

Чернігівська Десна в 3-му турі Ліги Європи вийде на поле проти німецького Вольфсбурга.

Фото: ФК Колос