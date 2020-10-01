Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) дозволив глядачам відвідувати матчі збірних та єврокубків

Однак стадіон повинен бути заповнений не більше, ніж на 30%.

Виконавчий комітет УЄФА ухвалив таке рішення після успішного тестового матчу, який відбувся 24 вересня в рамках Суперкубка УЄФА в Будапешті.

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Крім того, фанати гостьових команд не будуть допущені на стадіони до подальшого повідомлення. Також глядачі не зможуть потрапити на матчі, якщо не буде дозволу від місцевої влади.

Точні заходи з охорони здоров’я і безпеки повинні ґрунтуватися на ситуації в тому місті, де буде проходити матч і будуть встановлюватися місцевими органами.

Жеребкування Ліги чемпіонів

Під час офіційної церемонії у швейцарській Женеві відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/21.

Вперше за чотири роки Україну на цьому етапі представлять два клуби – донецький Шахтар, який напряму потрапив до кошика, а також київське Динамо, завдяки успішній кваліфікації у турнірі.