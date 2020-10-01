Союз європейських футбольних асоціацій під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21 роздав індивідуальні нагороди найкращим гравцям у чоловічому та жіночому футболі за підсумками минулого сезону.

Форвард мюнхенської Баварії Роберт Левандовскі визнаний найкращим футболістом минулого сезону, а нагороду у жінок отримала – футболістка Челсі Пернілле Хардер.

Найкращим голкіпером сезону став Мануель Нойєр, який у складі мюнхенської Баварії став переможцем Ліги чемпіонів. У сезоні-2019/20 турніру він взяв участь в 11 матчах, в яких пропустив вісім м’ячів, а шість ігор відстояв на нуль.

Найкращим голкіпер у жіночому футболі стала французка Сара Буадді, яка захищає кольори Ліона – чинного чемпіона жіночої Ліги чемпіонів.

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Найкращим захисником став футболіст мюнхенської Баварії Йозуа Кімміх, а у жінок визнана футболістка Ліона Венді Ренар.

Гравець Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне отримав нагороду найкращого півзахисника, а найкращою футболісткою на цій позиції стала німкеня Дженіфер Марожан із Ліона.

Нагороду найкращого форварда отримав футболіст Баварії Роберт Левандовскі, а у жінок її удостоїлася футболістка Челсі, датчанка Пернілле Хардер.

Найкращими тренерами сезону у чоловічому та жіночому футболі визнані фахівці, котрі привели свої клуби до перемоги у Лізі чемпіонів – Ганс-Дітер Флік (Баварія) та Жан-Люк Васер (Ліон).

Хто ще претендував на нагороди?

Окрім Роберта Левандовскі на головну нагороду претендували Кевін Де Брюйне та Мануель Нойєр, а у жінок Люсі Бронз із Манчестер Сіті та Венді Ренар.

Футболіст каталонської Барселони Ліонель Мессі у голосуванні посів четверту сходинку, а п’ятим став форвард ПСЖ Неймар.

Як виглядав шорт-ліст претендентів на нагороди від УЄФА ви можете ознайомитися тут.