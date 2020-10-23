Ліга чемпіонів УЄФА сезону-2020/21 через пандемію коронавірусу стартувала на місяць пізніше, а саме 20 жовтня.

За регламентом Ліги чемпіонів команди, які посядуть перше та друге місця у своїх групах, вийдуть до 1/8 фіналу турніру і продовжать боротьбу за головний клубний трофей Європи, а команді, що опиняться на третій сходинці потраплять до 1/16 фіналу Ліги Європи.

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У поточному сезоні Україна у турнірі представлена двома клубами – донецьким Шахтарем та київським Динамо, яке пробилося до групового етапу ЛЧ через кваліфікацію.

Фінальний матч відбудеться 29 травня 2021 року у Стамбулі на стадіоні Ататюрк, який вміщує 76 тис. глядачів.

Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів Ліги чемпіонів 2020/21.

Груповий етап

Група А

№ Команда І П Н П З П О 1. Баварія 1 1 0 0 4 0 3 2. Локомотив 1 0 1 0 2 2 1 3. Зальцбург 1 0 1 0 2 2 1 4. Атлетіко 1 0 0 1 0 4 0

1 тур. 21.10 4 тур. 25.11 19:55 Зальцбург 2:2 Локомотив 22:00 Атлетіко _:_ Локомотив 22:00 Баварія 4:0 Атлетіко 22:00 Баварія _:_ Зальцбург 2 тур. 27.10 5 тур. 1.12 19:55 Локомотив _:_ Баварія 19:55 Локомотив _:_ Зальцбург 22:00 Атлетіко _:_ Зальцбург 22:00 Атлетіко _:_ Баварія 3 тур. 3.11 6 тур. 9.12 19:55 Локомотив _:_ Атлетіко 22:00 Баварія _:_ Локомотив 22:00 Зальцбург _:_ Баварія 22:00 Зальцбург _:_ Атлетіко

Група В

№ Команда І П Н П З П О 1. Шахтар 1 1 0 0 3 2 3 2. Боруссія Менхенгладбах 1 0 1 0 2 2 1 3. Інтер 1 0 1 0 2 2 1 4. Реал Мадрид 1 0 0 1 2 3 0

1 тур. 21.10 4 тур. 25.11 19:55 Реал 2:3 Шахтар 19:55 Боруссія М _:_ Шахтар 22:00 Інтер 2:2 Боруссія М 22:00 Інтер _:_ Реал 2 тур. 27.10 5 тур. 1.12 19:55 Шахтар _:_ Інтер 19:55 Шахтар _:_ Реал 22:00 Боруссія М _:_ Реал 22:00 Боруссія М _:_ Інтер 3 тур. 3.11 6 тур. 9.12 19:55 Шахтар _:_ Боруссія М 22:00 Інтер _:_ Шахтар 22:00 Реал _:_ Інтер 22:00 Реал _:_ Боруссія М

Група С

№ Команда І П Н П З П О 1. Манчестер Сіті 1 1 0 0 3 1 3 2. Олімпіакос Пірей 1 1 0 0 1 0 3 3. Марсель 1 0 0 1 0 1 0 4. Порту 1 0 0 1 1 3 0

1 тур. 21.10 4 тур. 25.11 22:00 Олімпіакос 1:0 Марсель 19:55 Олімпіакос _:_ Манчестер Сіті 22:00 Манчестер Сіті 3:1 Порту 22:00 Марсель _:_ Порту 2 тур. 27.10 5 тур. 1.12 22:00 Марсель _:_ Манчестер Сіті 22:00 Марсель _:_ Олімпіакос 22:00 Порту _:_ Олімпіакос 22:00 Порту _:_ Манчестер Сіті 3 тур. 3.11 6 тур. 9.12 22:00 Манчестер Сіті _:_ Олімпіакос 22:00 Манчестер Сіті _:_ Марсель 22:00 Порту _:_ Марсель 22:00 Олімпіакос _:_ Порту

Група D

№ Команда І П Н П З П О 1. Аталанта 1 1 0 0 4 0 3 2. Ліверпуль 1 1 0 0 1 0 3 3. Аякс 1 0 0 1 0 1 0 4. Мідтьюлланн 1 0 0 1 0 4 0

1 тур. 21.10 4 тур. 25.11 22:00 Аякс 0:1 Ліверпуль 22:00 Аякс _:_ Мідтьюлланн 22:00 Мідтьюлланн 0:4 Аталанта 22:00 Ліверпуль _:_ Аталанта 2 тур. 27.10 5 тур. 1.12 22:00 Аталанта _:_ Аякс 22:00 Ліверпуль _:_ Аякс 22:00 Ліверпуль _:_ Мідтьюлланн 22:00 Аталанта _:_ Мідтьюлланн 3 тур. 3.11 6 тур. 9.12 22:00 Аталанта _:_ Ліверпуль 19:55 Аякс _:_ Аталанта 22:00 Мідтьюлланн _:_ Аякс 19:55 Мідтьюлланн _:_ Ліверпуль

Група Е

№ Команда І П Н П З П О 1. Краснодар 1 0 1 0 1 1 1 2. Ренн 1 0 1 0 1 1 1 3. Челсі 1 0 1 0 0 0 1 4. Севілья 1 0 1 0 0 0 1

1 тур. 20.10 4 тур. 24.11 22:00 Ренн 1:1 Краснодар 19:55 Краснодар _:_ Севілья 22:00 Челсі 0:0 Севілья 19:55 Ренн _:_ Челсі 2 тур. 28.10 5 тур. 2.12 19:55 Краснодар _:_ Челсі 22:00 Краснодар _:_ Ренн 22:00 Севілья _:_ Ренн 22:00 Севілья _:_ Челсі 3 тур. 4.11 6 тур. 8.12 22:00 Севілья _:_ Краснодар 22:00 Ренн _:_ Севілья 22:00 Челсі _:_ Ренн 22:00 Челсі _:_ Краснодар

Група F

№ Команда І П Н П З П О 1. Лаціо 1 1 0 0 3 1 3 2. Брюгге 1 1 0 0 2 1 3 3. Зеніт 1 0 0 1 1 2 0 4. Боруссія Дортмунд 1 0 0 1 1 3 0

1 тур. 20.10 4 тур. 24.11 19:55 Зеніт 1:2 Брюгге 22:00 Боруссія Д _:_ Брюгге 22:00 Лаціо 3:1 Боруссія Д 22:00 Лаціо _:_ Зеніт 2 тур. 28.10 5 тур. 2.12 22:00 Боруссія Д _:_ Зеніт 22:00 Боруссія Д _:_ Лаціо 22:00 Брюгге _:_ Лаціо 22:00 Брюгге _:_ Зеніт 3 тур. 4.11 6 тур. 8.12 19:55 Зеніт _:_ Лаціо 19:55 Зеніт _:_ Боруссія Д 22:00 Брюгге _:_ Боруссія Д 19:55 Лаціо _:_ Брюгге

Група G

№ Команда І П Н П З П О 1. Барселона 1 1 0 0 5 1 3 2. Ювентус 1 1 0 0 2 0 3 3. Динамо Київ 1 0 0 1 0 2 0 4. Ференцварош 1 0 0 1 1 5 0

1 тур. 20.10 4 тур. 24.11 19:55 Динамо 0:2 Ювентус 22:00 Динамо _:_ Барселона 22:00 Барселона 5:1 Ференцварош 22:00 Ювентус _:_ Ференцварош 2 тур. 28.10 5 тур. 2.12 22:00 Ференцварош _:_ Динамо 22:00 Ференцварош _:_ Барселона 22:00 Ювентус _:_ Барселона 22:00 Ювентус _:_ Динамо 3 тур. 4.11 6 тур. 8.12 22:00 Барселона _:_ Динамо 22:00 Барселона _:_ Ювентус 22:00 Ференцварош _:_ Ювентус 22:00 Динамо _:_ Ференцварош

Група H

№ Команда І П Н П З П О 1. РБ Лейпциг 1 1 0 0 2 0 3 2. Манчестер Юнайтед 1 1 0 0 2 1 3 3. ПСЖ 1 0 0 1 1 2 0 4. Башакшехір 1 0 0 1 0 2 0