Букмекери активно приймають ставки на титульний бій у легкій вазі між росіянином Хабібом Нурмагомедовим та американцем Джастіном Гетжі, який відбудеться 24 жовтня на Бійцівському острові або острові Яс в Абу-Дабі в рамках турніру UFC 254.

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є російський боєць.

Ставки на перемогу Нурмагомедова приймають з коефіцієнтом 1.29. Тоді як успіх американця Гетжі оцінюється котируванням 3.99.

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Початок бою Хабіб Нурмагомедов – Джастін Гетжі заплановано не раніше 22.00 за київським часом.

Для Нурмагомедова цей бій стане третім захистом титулу чемпіона UFC. Росіянин завоював його у 2018 році, здолавши американця Ела Яквінту, а потім двічі захистив у поєдинках з ірландцем Конором МакГрегором та американцем Дастіном Пор’є.

Втім, у минулих поєдинках Хабібу допомагав батько, який помер у липні від коронавірусу. Без сумнівів, що заради його пам’яті Нурмагомедов буде вигризати перемогу у поєдинку з Гетжі.

Щодо Гетжі, то навесні він замінив Нурмагомедова у бою з Тоні Фергюсоном і сенсаційно його переміг.