Бій між російським бійцем Хабібом Нурмагомедовим та американцем Джастіном Гетжі відбудеться 24 жовтня в Абу-Дабі. Зустріч в рамках турніру UFC 254 пройде на Бійцівському острові або острові Яс.
Пряму трансляцію бою вітчизняні любителі змішаних єдиноборств зможуть подивитися на телеканалі Setanta Sports. Трансляція турніру розпочнеться о 21.00, однак сам бій відбудеться не раніше 23.00.
Також поєдинок в Абу-Дабі покаже російський телеканал Рен-ТВ, британський канал BT Sport Box Office та американський ESPN+.
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Окрім бою Нурмагомедова та Гетжі в октагоні відбудуться ще низка цікавих поєдинків:
- Магомед Анкалаєв (Росія) – Іон Куцелаба (Молдова)
- Синтія Калвільо (США) – Лорен Мерфі (США)
- Олександр Волков (Росія) – Волт Гарріс (США)
- Роберт Віттакер (Австралія) – Джаред Канноньє (США)
Нагадаємо, бій Хабіба та Джастіна відбудеться у легкій вазі і буде титульним.
32-річний росіянин є непереможним чинним чемпіоном ліги у вазі до 70,3 кг. Це третій захист Хабіба після перемоги над американцем Елом Яквінтою у квітні 2018 року.
На рахунку 31-річного Гетжі 22 перемоги. Він є тимчасовим чемпіоном після перемоги над співвітчизником Тоні Фергюсоном у травні.