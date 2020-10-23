Український боксер Олександр Усик (17, 13 КО) за бій проти британця Дерека Чісори (32-9, 23 КО) заробить у 2,5 менше, аніж суперник.

Гонорар Чісори складе £4 млн (€4,4 млн), тоді як Усик заробить лише £1,5 млн (€1,65 млн).

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На гонорари бійців вплинула пандемія коронавірусу, а точніше відсутність глядачів на трибунах лондонської арени SSE Arena Wembley, де відбудеться бій.

Спершу українець мав отримати за бій €2,4 млн, а британець – €7,6 млн. Ще €3,3 млн мало дістатися промоутеру українця Едді Хірну. Втім, тоді бій мав відбутися на переповненій арені О2 у Лондоні у травні 2020 року.

Бій Усик – Чісора стане головною подією вечору боксу та відбудеться 31 жовтня у Лондоні на SSE Arena Wembley.

Вогняне промо до бою Усик — Чісора