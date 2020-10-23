Український боксер Олександр Усик (17, 13 КО) за бій проти британця Дерека Чісори (32-9, 23 КО) заробить у 2,5 менше, аніж суперник.
Гонорар Чісори складе £4 млн (€4,4 млн), тоді як Усик заробить лише £1,5 млн (€1,65 млн).
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На гонорари бійців вплинула пандемія коронавірусу, а точніше відсутність глядачів на трибунах лондонської арени SSE Arena Wembley, де відбудеться бій.
Спершу українець мав отримати за бій €2,4 млн, а британець – €7,6 млн. Ще €3,3 млн мало дістатися промоутеру українця Едді Хірну. Втім, тоді бій мав відбутися на переповненій арені О2 у Лондоні у травні 2020 року.
Бій Усик – Чісора стане головною подією вечору боксу та відбудеться 31 жовтня у Лондоні на SSE Arena Wembley.
Вогняне промо до бою Усик — Чісора
Після оголошення нової дати бою промоутерська компанія Едді Хірна Matchroom Boxing виклала офіційне промо до бою між Олександром Усиком та Дереком Чісорою.
Сам бій не буде титульним, тому на його кону не стоятимуть жодні пояси.
Джерело: Total Sportal