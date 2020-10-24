Барселона — Реал Мадрид – 1:3

Барселона: Нето, Альба, Лангле, Піке, Дест, Де Йонг, Бускетс, Фаті, Коутінью, Педрі, Мессі.

Реал: Куртуа, Начо, Варан, Рамос, Менді, Вальверде, Каземіро, Кроос, Асенсіо, Бензема, Вінісіус Жуніор.

Голи: Фаті, 8 — Вальверде, 5 Рамос, 63 (пен.) Модрич, 90

Каталонська Барселона приймала мадридський Реал в рамках матчу сьомого туру чемпіонату Іспанії. Зустріч відбулася у Барселоні на стадіоні Камп Ноу та завершилася перемогою вершкових з рахунком 3:1.

Рахунок у зустрічі відкрили гості вже на п’ятій хвилині. Французький форвард галактикос Карім Бензема розігнав атаку своєї команди та відпасував на хід Федеріко Вальверде, який відправив м’яч у дальній кут воріт Нето.

Читайте: Журналіст назвав форварда Барселони темношкірим торговцем, який тікає від поліції

Блаугранас зрівняли рахунок через три хвилини, після того як Жорді Альба відпасував у воротарський майданчик на Ансу Фаті, який і розстріляв ворота Тібо Куртуа.

Після перерви підопічні Зінедіна Зідана легко вийшли вперед. На 63-й хвилині у ворота господарів призначили пенальті, яке реалізував капітан галактикос Серхіо Рамос. Фінальну крапку у матчі поставив Лука Модрич, який розстріляв сітку воріт Барселони.

Цікаво, що Ансу Фаті став наймолодшим автором забитого м’яча в історії очних протистоянь Барселони та Реала.

Після семи турів іспанської Прімери Реал Мадрид має 13 очок у своєму активі та очолює турнірну таблицю, а ось Барселона поки лише дванадцята із сімома очками.

Після фіаско від Кадіса у Прімері та донецького Шахтаря у Лізі чемпіонів тренерське крісло Зінедіна Зідана у Реалі похитнулося.

За інформацією видання L’Equipe, президент Реала Флорентіно Перес дав французькому фахівцю для реабілітації два матчі – проти Барселони у чемпіонаті та Боруссії з Менхенгладбаха у Лізі чемпіонів.