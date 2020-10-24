Барселона — Реал Мадрид – 1:3
Барселона: Нето, Альба, Лангле, Піке, Дест, Де Йонг, Бускетс, Фаті, Коутінью, Педрі, Мессі.
Реал: Куртуа, Начо, Варан, Рамос, Менді, Вальверде, Каземіро, Кроос, Асенсіо, Бензема, Вінісіус Жуніор.
Голи: Фаті, 8 — Вальверде, 5 Рамос, 63 (пен.) Модрич, 90
Каталонська Барселона приймала мадридський Реал в рамках матчу сьомого туру чемпіонату Іспанії. Зустріч відбулася у Барселоні на стадіоні Камп Ноу та завершилася перемогою вершкових з рахунком 3:1.
Рахунок у зустрічі відкрили гості вже на п’ятій хвилині. Французький форвард галактикос Карім Бензема розігнав атаку своєї команди та відпасував на хід Федеріко Вальверде, який відправив м’яч у дальній кут воріт Нето.
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Блаугранас зрівняли рахунок через три хвилини, після того як Жорді Альба відпасував у воротарський майданчик на Ансу Фаті, який і розстріляв ворота Тібо Куртуа.
Після перерви підопічні Зінедіна Зідана легко вийшли вперед. На 63-й хвилині у ворота господарів призначили пенальті, яке реалізував капітан галактикос Серхіо Рамос. Фінальну крапку у матчі поставив Лука Модрич, який розстріляв сітку воріт Барселони.
EQUIPO! #ElClásico | #HalaMadrid pic.twitter.com/g3zxDhpxMK
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 24, 2020
Цікаво, що Ансу Фаті став наймолодшим автором забитого м’яча в історії очних протистоянь Барселони та Реала.
Після семи турів іспанської Прімери Реал Мадрид має 13 очок у своєму активі та очолює турнірну таблицю, а ось Барселона поки лише дванадцята із сімома очками.
Після фіаско від Кадіса у Прімері та донецького Шахтаря у Лізі чемпіонів тренерське крісло Зінедіна Зідана у Реалі похитнулося.
За інформацією видання L’Equipe, президент Реала Флорентіно Перес дав французькому фахівцю для реабілітації два матчі – проти Барселони у чемпіонаті та Боруссії з Менхенгладбаха у Лізі чемпіонів.