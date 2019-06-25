Форвард Севільї Хоао Малек став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди в мексиканському місті Сапопан.

Форвард резервної команди іспанської Севільї 20-річний Хоао Малек, який виступав за нервіонців на правах оренди, став винуватцем ДТП у Мексиці.

Футболіст їхав на своєму авто, перевищив швидкість, втратив кермування і врізався в інший автомобіль, який був попереду. Його пасажирами були молодята, які обвінчалися днем раніше та готувалися зіграти весілля.

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В результаті зіткнення подружня пара загинула.

Video del momento del accidente que ocasionó el futbolista Joao Malek pic.twitter.com/BzXTfjb1x3 — Pedro (@Pedro52338147) 24 июня 2019 г.

Малек під час перебування за кермом, імовірно, був в стані алкогольного сп’яніння.

Мер Сапопана вважає, що гравець заслуговує найсуворішого покарання.

Нагадаємо, екс-гравець лондонського Арсеналу та мадридського Реалу Хосе Антоніо Реєс загинув у ДТП.

Фото: Bolin Futbolero