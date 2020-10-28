Воротар ліверпульського Евертона Джордан Пікфорд вирішив найняти тілоохоронців після того, як став отримувати погрози на свою адресу.

Охоронна фірма чергує біля будинку, де проживає 26-річний Пікфорд із дружиною Меган та їхньою дитиною.

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У соцмережах Пікфорд почав отримувати погрози після того, як травмував віце-капітана Ліверпуля Вірджила ван Дейка у матчі п’ятого туру чемпіонату Англії.

Virgil Van Dijk had to go off injured after this challenge from Jordan Pickford. pic.twitter.com/CgOPpsYASY — B/R Football (@brfootball) October 17, 2020

Інцидент стався на 11-й хвилині зустрічі. Воротар ірисок вистрибунув на перехоплення та влетів у коліно Ван Дейка. Нідерландському захиснику діагностували розрив хрестоподібних зв’язок. Точні терміни відновлення Ван Дейка не відомі, але він ризикує пропустити решту сезону-2020/21.

Футбольна асоціація Англії (FA) виправдала Пікфорда, а футболіст не отримав навіть жовтої картки. Це викликало обурення серед вболівальників Ліверпуля, які обсипали воротаря Евертона прокльонами та погрожували розправою.

За підсумками шести турів англійської Прем’єр-ліги Евертон очолює турнірну таблицю, маючи в активі 13 очок. Слідом йде Ліверпуль, який теж має 13 пунктів. Замикає трійку лідерів Астон Вілла (12), але у левів на один зіграний матч менше.