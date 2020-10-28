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Факти / Спорт

Воротар Евертона найняв охорону після смертельних погроз через травму Ван Дейка

Воротар ліверпульського Евертона Джордан Пікфорд вирішив найняти тілоохоронців після того, як став отримувати погрози на свою адресу.

Охоронна фірма чергує біля будинку, де проживає 26-річний Пікфорд із дружиною Меган та їхньою дитиною.

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У соцмережах Пікфорд почав отримувати погрози після того, як травмував віце-капітана Ліверпуля Вірджила ван Дейка у матчі п’ятого туру чемпіонату Англії.

Інцидент стався на 11-й хвилині зустрічі. Воротар ірисок вистрибунув на перехоплення та влетів у коліно Ван Дейка. Нідерландському захиснику діагностували розрив хрестоподібних зв’язок. Точні терміни відновлення Ван Дейка не відомі, але він ризикує пропустити решту сезону-2020/21.

Футбольна асоціація Англії (FA) виправдала Пікфорда, а футболіст не отримав навіть жовтої картки. Це викликало обурення серед вболівальників Ліверпуля, які обсипали воротаря Евертона прокльонами та погрожували розправою.

За підсумками шести турів англійської Прем’єр-ліги Евертон очолює турнірну таблицю, маючи в активі 13 очок. Слідом йде Ліверпуль, який теж має 13 пунктів. Замикає трійку лідерів Астон Вілла (12), але у левів на один зіграний матч менше.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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