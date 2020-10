Воротар ліверпульського Евертона Джордан Пікфорд вирішив найняти тілоохоронців після того, як став отримувати погрози на свою адресу.

Охоронна фірма чергує біля будинку, де проживає 26-річний Пікфорд із дружиною Меган та їхньою дитиною.

У соцмережах Пікфорд почав отримувати погрози після того, як травмував віце-капітана Ліверпуля Вірджила ван Дейка у матчі п’ятого туру чемпіонату Англії.

Virgil Van Dijk had to go off injured after this challenge from Jordan Pickford. pic.twitter.com/CgOPpsYASY

— B/R Football (@brfootball) October 17, 2020