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Факти / Спорт

Клопп розбудив Фергюсона о 3 ночі, щоб розповісти про чемпіонство Ліверпуля

Колишній наставник Манчестер Юнайтед сер Алекс Фергюсон розповів, що головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розбудив його посеред ночі, коли мерсисайдці стали чемпіонами Англії.

Шотландський фахівець розповів, що пробачив Клоппа за те, що розбудив його о 3.30 після тріумфу Ліверпуля минулого місяця.

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Ліверпуль здобув перший за 30 років трофей чемпіона АПЛ, а Асоціація тренерів ліги (LMA) визнала Клоппа найкращим наставником року в Англії.

Фергюсон є п’ятиразовим переможцем премії, а зараз вона названа на його честь. Сер Алекс привітав Юргена з перемогою та розповів, що пробачив його за нічний дзвінок.

— Юрген фантастичний. Ми говоримо про те, що Лідс провів 16 років у Чемпіоншипі, але Ліверпуль 30 років не вигравав в АПЛ, неймовірно. Ви цілком на це заслужили. Це був видатний сезон. Я пробачаю тобі, що розбудив мене о 3.30 ранку, щоб сказати, що ви виграли лігу! Дякую, але все одно ви абсолютно на це заслужили. Молодці, – сказав Фергюсон.

За підсумками сезону-2019/20 Ліверпуль набрав 99 очок та відірвався від найближчого переслідувача Манчестер Сіті на 18 пунктів.

Червоні оформили чемпіонство після матчу 25 червня, коли Манчестер Сіті поступився Челсі з рахунком 2:1. Наступний сезон англійської Прем’єр-ліги стартує 12 вересня.

Джерело: Sky Sports

Фото: Dreamstime

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