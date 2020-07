Клопп розбудив Фергюсона о 3 ночі, щоб розповісти про чемпіонство Ліверпуля

Колишній наставник Манчестер Юнайтед сер Алекс Фергюсон розповів, що головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розбудив його посеред ночі, коли мерсисайдці стали чемпіонами Англії.

Шотландський фахівець розповів, що пробачив Клоппа за те, що розбудив його о 3.30 після тріумфу Ліверпуля минулого місяця.

Ліверпуль здобув перший за 30 років трофей чемпіона АПЛ, а Асоціація тренерів ліги (LMA) визнала Клоппа найкращим наставником року в Англії.

Фергюсон є п’ятиразовим переможцем премії, а зараз вона названа на його честь. Сер Алекс привітав Юргена з перемогою та розповів, що пробачив його за нічний дзвінок.

“I’ll forgive you for waking me up at half-past 3 in the morning to tell me you’d won the league!”

Here’s what Sir Alex Ferguson had to say to Jurgen Klopp after the #LFC boss was named LMA Manager of the Year…pic.twitter.com/OWUAkje0BV

