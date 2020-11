Український боксер Олександр Усик здобув вісімнадцяту перемогу на профі-ринзі. У своєму другому поєдинку у надважкій вазі українець, який відбувся у Лондоні на SSE Arena Wembley, за рішенням суддів переміг британського боксера Дерека Чісору — 117:112, 115:113, 115:113.

У стартовому раунді Чісора відразу ж пішов в атаку та випустив кілька точних ударів. Українець намагався ухилятися, багато рухаючись і, фактично, тікаючи від атак британця. Подібний сценарій відбувся у двох наступних раундах.

У четвертому раунді Дерек влучив у першій же атаці в українця, який намагався вимотати суперника. За 20 секунд до гонгу, Усик впав, спіткнувшись, але відразу ж піднявся.

Починаючи з п’ятого раунду Чісора почав сповільнюватися та важко дихати, а Усик перехопив ініціативу, почав атакувати та йти вперед, швидко переміщуючись рингом.

В Олександра видався дуже хороший сьомий раунд, в кінцівці якого він так вимотав суперника, що якби не рятівний гонг, то Чісора впав би на настил рингу.

Фінальні три раунди минули у жвавому темпі, у Чісори, здавалося, прокинулося друге дихання і він все шукав можливості для удару. Усик продовжував багато рухатися.

A classy display from @Usykaa and an admirable effort from @DerekWarChisora #UsykChisora pic.twitter.com/ECDMoLDyTg

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) November 1, 2020