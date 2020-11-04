Триганков у складі Динамо: іспанські ЗМІ знову начудили з прізвищами

Авторитетне іспанське видання AS опублікувало анонс матчу третього туру групового етапу Ліги чемпіонів між каталонською Барселоною та київським Динамо.

У своєму матеріалі автор додав графіку з орієнтовними стартовими складами команд.

Ресурс не зумів впоратися з іменами всіх футболістів київського клубу та допустив помилку у прізвищі найдорожчого гравця біло-синіх Віктора Циганкова. За версією AS хавбек став Триганковим.

Це вже друге іспанське видання, яке допускається подібних помилок у прізвищах українських футболістів.

Читайте: Барселона — Динамо Київ: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Перед матчем четвертого туру Ліги націй між Україною та Іспанією газета Marca записала до синьо-жовтих цілу низку неіснуючих гравців: Циніков, Шарапенко, Караве, Кобаленко, Микайліченхо та Мараменко.

Також до запасу на гру потрапив травмований Євген Коноплянка. А ось Юхим Конопля наставником збірної Андрієм Шевченком, за версією Marca, взагалі не викликався.

Сама гра у Києві завершилася сенсаційною перемогою збірної України над Іспанією. Автором єдиного голу у матчі став Віктор Циганков. Після четвертого туру Ліги націй збірна України посідає третю сходинку у четвертій групі маючи в активі шість пунктів.