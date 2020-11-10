Футбольний портал Goal опублікував свій щорічний рейтинг 50 найкращих футболістів світу.
У 2020 році, як і минулоріч, рейтинг складається із двох списків по 25 позицій кожний — чоловічого та жіночого.
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Лідером жіночого рейтингу Goal стала данка Пернілле Хардер, котра виступає на позиції форварда та захищає кольори лондонського Челсі. Друга сходинка у нідерландки Вівіанне Мідема, яка виступає за лондонський Арсенал, а замикає трійку лідерів англійська футболістка Манчестер Сіті Люсі Бонз.
Топ-10 найкращих футболісток світу
- 1. Пернілле Хардер (Данія, Челсі)
- 2. Вівіанне Мідема (Нідерланди, Арсенал)
- 3. Люсі Бонз (Англія, Манчестер Сіті)
- 4. Дженіфер Марожан (Німеччина, Ліон)
- 5. Венді Ренар (Франція, Ліон)
- 6. Каролін Грем Хансен (Норвегія, Барселона)
- 7. Кумаґай Сакі (Японія, Ліон)
- 8. Амандін Анрі (Франція, Ліон)
- 9. Дебінья (Бразилія, Норт Кароліна Кураж)
- 10. Крістал Данн (США, Портленд Торнс)
#Goal50 is here!
The best women’s players in the world have been revealed pic.twitter.com/UNH0ZN6w4I
— Goal (@goal) November 10, 2020
Лідером чоловічої версії рейтингу став польський форвард мюнхенської Баварії Роберт Левандовскі. Другу сходинку посів бельгійський хавбек Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне, а третім став капітан каталонської Барселони, аргентинець Ліонель Мессі.
Топ-10 найкращих футболістів світу
- 1. Роберт Левандовскі (Польща, Баварія)
- 2. Кевін Де Брюйне (Бельгія, Манчестер Сіті)
- 3. Ліонель Мессі (Аргентина, Барселона)
- 4. Неймар (Бразилія, ПСЖ)
- 5. Кріштіано Роналду (Португалія, Ювентус)
- 6. Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ)
- 7. Вірджил Ван Дейк (Нідерланди, Ліверпуль)
- 8. Карім Бензема (Франція, Реал Мадрид)
- 9. Томас Мюллер (Німеччина, Баварія)
- 10. Садіо Мане (Сенегал, Ліверпуль)
#Goal50 is here!
The best men’s players in the world have been revealed pic.twitter.com/rySeBKlosu
— Goal (@goal) November 10, 2020
У 2019 році найкращим футболістом світу за версією Goal став нідерландський захисник Ліверпуля Вірджил Ван Дейк. Другу сходинку посів Ліонель Мессі, а третім став єгипетський форвард Ліверпуля Мохаммед Салах.
У жінок найкращою у 2019 році стала американська футболістка Меган Рапіно із американської команди ОЛ Рейн, другою стала англійка Люсі Бронз, а трійку лідерів замкнула австралійська футболістка Челсі Саманта Керр.