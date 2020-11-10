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Goal склав список 50 найкращих футболістів та футболісток світу у 2020 році

Футбольний портал Goal опублікував свій щорічний рейтинг 50 найкращих футболістів світу.

У 2020 році, як і минулоріч, рейтинг складається із двох списків по 25 позицій кожний — чоловічого та жіночого.

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Лідером жіночого рейтингу Goal стала данка Пернілле Хардер, котра виступає на позиції форварда та захищає кольори лондонського Челсі. Друга сходинка у нідерландки Вівіанне Мідема, яка виступає за лондонський Арсенал, а замикає трійку лідерів англійська футболістка Манчестер Сіті Люсі Бонз.

Топ-10 найкращих футболісток світу

  • 1. Пернілле Хардер (Данія, Челсі)
  • 2. Вівіанне Мідема (Нідерланди, Арсенал)
  • 3. Люсі Бонз (Англія, Манчестер Сіті)
  • 4. Дженіфер Марожан (Німеччина, Ліон)
  • 5. Венді Ренар (Франція, Ліон)
  • 6. Каролін Грем Хансен (Норвегія, Барселона)
  • 7. Кумаґай Сакі (Японія, Ліон)
  • 8. Амандін Анрі (Франція, Ліон)
  • 9. Дебінья (Бразилія, Норт Кароліна Кураж)
  • 10. Крістал Данн (США, Портленд Торнс)

Лідером чоловічої версії рейтингу став польський форвард мюнхенської Баварії Роберт Левандовскі. Другу сходинку посів бельгійський хавбек Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне, а третім став капітан каталонської Барселони, аргентинець Ліонель Мессі.

Топ-10 найкращих футболістів світу

  • 1. Роберт Левандовскі (Польща, Баварія)
  • 2. Кевін Де Брюйне (Бельгія, Манчестер Сіті)
  • 3. Ліонель Мессі (Аргентина, Барселона)
  • 4. Неймар (Бразилія, ПСЖ)
  • 5. Кріштіано Роналду (Португалія, Ювентус)
  • 6. Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ)
  • 7. Вірджил Ван Дейк (Нідерланди, Ліверпуль)
  • 8. Карім Бензема (Франція, Реал Мадрид)
  • 9. Томас Мюллер (Німеччина, Баварія)
  • 10. Садіо Мане (Сенегал, Ліверпуль)

У 2019 році найкращим футболістом світу за версією Goal став нідерландський захисник Ліверпуля Вірджил Ван Дейк. Другу сходинку посів Ліонель Мессі, а третім став єгипетський форвард Ліверпуля Мохаммед Салах.

У жінок найкращою у 2019 році стала американська футболістка Меган Рапіно із американської команди ОЛ Рейн, другою стала англійка Люсі Бронз, а трійку лідерів замкнула австралійська футболістка Челсі Саманта Керр.

Джерело: Goal.com

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