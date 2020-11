Футбольний портал Goal опублікував свій щорічний рейтинг 50 найкращих футболістів світу.

У 2020 році, як і минулоріч, рейтинг складається із двох списків по 25 позицій кожний — чоловічого та жіночого.

Лідером жіночого рейтингу Goal стала данка Пернілле Хардер, котра виступає на позиції форварда та захищає кольори лондонського Челсі. Друга сходинка у нідерландки Вівіанне Мідема, яка виступає за лондонський Арсенал, а замикає трійку лідерів англійська футболістка Манчестер Сіті Люсі Бонз.

#Goal50 is here!

The best women’s players in the world have been revealed pic.twitter.com/UNH0ZN6w4I

— Goal (@goal) November 10, 2020