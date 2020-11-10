Футбольний портал Goal опублікував свій щорічний рейтинг 50 найкращих футболістів світу.

У 2020 році, як і минулоріч, рейтинг складається із двох списків по 25 позицій кожний — чоловічого та жіночого.

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Лідером жіночого рейтингу Goal стала данка Пернілле Хардер, котра виступає на позиції форварда та захищає кольори лондонського Челсі. Друга сходинка у нідерландки Вівіанне Мідема, яка виступає за лондонський Арсенал, а замикає трійку лідерів англійська футболістка Манчестер Сіті Люсі Бонз.

Топ-10 найкращих футболісток світу

1. Пернілле Хардер (Данія, Челсі)

2. Вівіанне Мідема (Нідерланди, Арсенал)

3. Люсі Бонз (Англія, Манчестер Сіті)

4. Дженіфер Марожан (Німеччина, Ліон)

5. Венді Ренар (Франція, Ліон)

6. Каролін Грем Хансен (Норвегія, Барселона)

7. Кумаґай Сакі (Японія, Ліон)

8. Амандін Анрі (Франція, Ліон)

9. Дебінья (Бразилія, Норт Кароліна Кураж)

10. Крістал Данн (США, Портленд Торнс)

#Goal50 is here! The best women’s players in the world have been revealed pic.twitter.com/UNH0ZN6w4I — Goal (@goal) November 10, 2020

Лідером чоловічої версії рейтингу став польський форвард мюнхенської Баварії Роберт Левандовскі. Другу сходинку посів бельгійський хавбек Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне, а третім став капітан каталонської Барселони, аргентинець Ліонель Мессі.

Топ-10 найкращих футболістів світу

1. Роберт Левандовскі (Польща, Баварія)

2. Кевін Де Брюйне (Бельгія, Манчестер Сіті)

3. Ліонель Мессі (Аргентина, Барселона)

4. Неймар (Бразилія, ПСЖ)

5. Кріштіано Роналду (Португалія, Ювентус)

6. Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ)

7. Вірджил Ван Дейк (Нідерланди, Ліверпуль)

8. Карім Бензема (Франція, Реал Мадрид)

9. Томас Мюллер (Німеччина, Баварія)

10. Садіо Мане (Сенегал, Ліверпуль)

#Goal50 is here! The best men’s players in the world have been revealed pic.twitter.com/rySeBKlosu — Goal (@goal) November 10, 2020

У 2019 році найкращим футболістом світу за версією Goal став нідерландський захисник Ліверпуля Вірджил Ван Дейк. Другу сходинку посів Ліонель Мессі, а третім став єгипетський форвард Ліверпуля Мохаммед Салах.

У жінок найкращою у 2019 році стала американська футболістка Меган Рапіно із американської команди ОЛ Рейн, другою стала англійка Люсі Бронз, а трійку лідерів замкнула австралійська футболістка Челсі Саманта Керр.