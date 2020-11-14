Німеччина — Україна – 3:1

Німеччина: Ноєр, Рюдігер, Кох, Зюле, Макс, Гюндоган, Горецка, Гінтер, Сане (Вальдшмідт, 86), Гнабрі, Вернер (Брандт, 76).

Україна: Пятов, Соболь, Матвієнко, Забарний, Конопля, Степаненко (Макаренко, 69), Маліновський, Зінченко (Харатін, 86), Яремчук (Мораес, 75), Марлос, Зубков (Михайліченко, 74).

Голи: Сане, 23 Вернер, 33, 64 — Яремчук, 12

Збірна Німеччини приймала команду України в рамках матчу п’ятого туру групового етапу Ліги націй УЄФА сезону-2020/21 в елітному дивізіоні. Зустріч пройшла у Лейпцигу на стадіоні Ред Булл Арена та завершилася перемогою господарів з рахунком 3:1.

Підопічні Андрія Шевченка розмочили нулі на табло вже на 11-й хвилині матчу. Олександр Зубков прорвався до штрафного майданчика німців та у боротьбі відпасував на Романа Яремчука, який ударом в дотик відправив м’яч у сітку воріт Мануеля Ноєра.

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Згодом Бундестім відновила паритет після точного удару Лероя Сане. Спершу Леон Горецка відібрав м’яча у Зінченка неподалік від власної штрафної, розігнав контратаку та відпасував на Сане, який точно пробив у кут воріт Андрія Пятова.

На 33-й хвилині господарі поля вийшли вперед після того, як Тімо Вернер замкнув простріл Робіна Коха.

Українці намагалися відігратися, але м’яч вперто більше не йшов у ворота підопічних Йоахіма Льова. На 52-й хвилині Зінченко отримав пас від партнера біля штрафного німців та пробив, але м’яч рикошетом від Зюле полетів у ближню штангу.

А згодом німці закріпили свою перевагу завдяки Вернеру, який оформив дубль.

Та попри третій пропущений розвиток подій на полі не був зовсім безнадійним для гостей, не вистачило лише везіння. Після потужного удару Марлоса м’яч струсонув стійку воріт суперника. А під кінець зустрічі Жуніор Мораес міг забивати свій дебютний гол у футболці синьо-жовтих, але м’яч після його удару рикошетом від Рюдігера знову влучив у стійку.

У турнірній таблиці четвертої групи елітного дивізіону Ліги націй першою йде Німеччина, маючи в активі дев’ять очок, слідом розташувалися Іспанія (8), Україна (6) та Швейцарія (3).

17 листопада у Люцерні збірна України на виїзді зустрінеться з командою Швейцарії. Де-факто це буде матч за збереження прописки в елітному дивізіоні.

Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Німеччина – Україна, де зібрали усі найцікавіші моменти зустрічі.