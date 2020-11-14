Збірна Німеччини та збірна України зійдуться 14 листопада на стадіоні Ред Бул Арена у Лейпцигу в рамках матчу п’ятого туру групового етапу Ліги націй в елітному дивізіоні.

Для команд це буде восьма очна зустріч в історії – чотири рази фортуна була на боці німців, а ще тричі команди розійшлися нічиєю. Востаннє збірні зустрічалися місяць тому у Києві у третьому турі Ліги націй, та гра завершилася перемогою підопічних Йоахіма Льова з рахунком 2:1.

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На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Йоахіма Льова. На перемогу Німеччини приймають ставки з коефіцієнтом 1.31. Успіх синьо-жовтих оцінюють в 9.10. Нічийний результат зустрічі — 6.10.

Зустріч у Лейпцигу довірили судити румунській бригаді арбітрів на чолі з рефері Овідіу Хацеганом. Йому допомагатимуть співвітчизники: Октавіан Совре та Себастьян Джіорджі. Четвертий арбітр матчу – Себастьян Колческу.

Текстова онлайн-трансляція матчу Німеччина — Україна розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 21.45.