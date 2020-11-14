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Німеччина — Україна – 3:1: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Німеччина — Україна – 3:1: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Збірна Німеччини та збірна України зійдуться 14 листопада на стадіоні Ред Бул Арена у Лейпцигу в рамках матчу п’ятого туру групового етапу Ліги націй в елітному дивізіоні.

Для команд це буде восьма очна зустріч в історії – чотири рази фортуна була на боці німців, а ще тричі команди розійшлися нічиєю. Востаннє збірні зустрічалися місяць тому у Києві у третьому турі Ліги націй, та гра завершилася перемогою підопічних Йоахіма Льова з рахунком 2:1.

Читайте: Де дивитися Німеччина — Україна у Лізі націй

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Йоахіма Льова. На перемогу Німеччини приймають ставки з коефіцієнтом 1.31. Успіх синьо-жовтих оцінюють в 9.10. Нічийний результат зустрічі — 6.10.

Зустріч у Лейпцигу довірили судити румунській бригаді арбітрів на чолі з рефері Овідіу Хацеганом. Йому допомагатимуть співвітчизники: Октавіан Совре та Себастьян Джіорджі. Четвертий арбітр матчу – Себастьян Колческу.

Текстова онлайн-трансляція матчу Німеччина — Україна розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 21.45.

З початку З кінця
Пряма трансляція
23:06 - 14 листопада
ГОООЛ!

Вернер робить дубль у зустрічі – 3:1.

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Х
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23:03 - 14 листопада

Гнабрі пробив з лінії штрафного вище створу воріт.

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Х
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23:02 - 14 листопада

Гнабрі пробивав з метрів 10, але м’яч заблокували і винесли подалі від воріт.

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Х
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23:00 - 14 листопада

Сане прорвався в чужу штрафну по центру, але його передачу у вирішальний момент перервав Забарний.

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Х
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22:58 - 14 листопада

Зубков навісив з кутового з флангу в центр чужого штрафного, звідки неточно пробив головою Степаненко.

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Х
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22:54 - 14 листопада

Штанга! Зінченко отримав передачу в центральній зоні біля штрафного німців і завдав удару, але м’яч рикошетом від Зюле полетів в ближню штангу воріт Ноєра.

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Х
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22:51 - 14 листопада

Соболь спробував перевести м’яч з флангу в центр до чужого штрафного на Яремчука, але проти того на випередження зіграв Зюле.

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Х
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22:46 - 14 листопада
Другий тайм

Українці розіграли м’яч в центрі.

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22:31 - 14 листопада
Перерва!

Йдемо на перерву. Поки Бундестім веде з рахунком 2:1 після перших 45 хвилин.

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22:30 - 14 листопада
Жовта картка

Маліновський отримав жовту за відвертий фол на Сане.

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