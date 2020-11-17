Матч Швейцарія – Україна перенесуть, а збірну України відправлять на карантин

Матч шостого туру Ліги націй в елітному дивізіоні між Швейцарією та Україною не відбудеться 17 листопада. Зустріч перенесуть через нові випадки інфікування коронавірусом у таборі збірної України.

Попереднє рішення про перенесення гри вже ухвалене головним лікарем кантону Люцерн Роджером Харстроллом. Незабаром про нього повинні повідомити офіційно.

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За медичним протоколом УЄФА, для проведення матчу у складі команди має бути мінімум 12 польових гравців та один голкіпер. Та попри згоду на гру від Союзу європейських футбольних асоціацій, останнє слово щодо проведення матчу за місцевою владою.

17 листопада стало відомо, що позитивні тести здали ще троє футболістів Руслан Маліновський, Сергій Кривцов та Жуніор Мораес, а також фізіотерапевт Іван Баштовий. Втім, у гравців Шахтаря виявили антитіла, тому УЄФА дозволив провести гру. Натомість лікар кантону вирішив відправити всю команду на карантин.

Нині УЄФА продовжує вести перемовини з органами охорони здоров’я Люцерна. А Україна, зі свого боку, розглядає можливість якомога швидше відправити до Швейцарії футболістів національних збірних U-21 та U-20, які можуть замінити основну команду 18 листопада.

Швейцарське видання Blick зазначає, що українці не готові погоджуватися на поразку після такого рішення місцевої влади. Також існує варіант, за яким переможця матчу визначить жереб.

Джерело: Blick