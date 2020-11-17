Матч Швейцарія — Україна у Лізі націй скасовано

УЄФА повідомив Українську асоціацію футболу, що у зв’язку з компетентним рішенням департаменту охорони здоров’я кантону Люцерн перевести на карантин усю делегацію національної команди України матч Ліги націй УЄФА Швейцарія — Україна не може відбутися.

УЄФА та Швейцарська асоціація футболу готові до проведення поєдинку, однак заборона місцевої влади перекреслює всі сподівання футбольних організацій провести гру.

Читайте: Збірну України відправили на карантин – долю матчу вирішить УЄФА

Рішення щодо подальшої долі матчу ухвалюватиме УЄФА.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

Якщо українська сторона зможе укомплектувати команду із нових виконавців, то гру можуть перенести на 18 листопада. Це є однією з умов швейцарської влади.

Нещодавно у схожій ситуації опинилася збірна Норвегії після того, як місцева влада заборонила їм вилетіти на матч Ліги націй проти Румунії. Тепер долю матчу Норвегія – Румунія вирішуватиме УЄФА, а проти Австрії норвежці зіграють з абсолютно іншими виконавцями, яких швидко довикликали.

Гра шостого туру Ліги націй УЄФА елітного дивізіону між Швейцарією та Україною була запланована на 17 листопада на стадіоні Свісспорарена у Люцерні.

17 листопада стало відомо, що три футболісти збірної Руслан Маліновський, Сергій Кривцов та Жуніор Мораес, а також тренер із фізпідготовки Іван Баштовий здали позитивні тести на коронавірус. Напередодні інфікувалися інші три виконавці – Едуард Соболь, Дмитро Різник та Євген Макаренко.