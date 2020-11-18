Українська асоціація футболу просить Спілку європейських футбольних асоціацій не скасовувати матч Швейцарія – Україна 18 листопада через Covid-19 у гравців української збірної.

Відповідного листа УАФ надіслала до УЄФА.

– Національна збірна готова до поєдинку в тому складі, який зараз перебуває у Швейцарії. Позиція УАФ базується на чіткому переконанні в тому, що гравці й персонал збірної, які отримали негативні результати тестів на Covid-19, мають право брати участь у матчі відповідно до Протоколу УЄФА про повернення до гри.

Читайте: Ліга націй-2020/21: календар та результати матчів

У списку збірної для участі в матчі є більше 13 гравців, зокрема один воротар.

– Ми просимо УЄФА сприяти отриманню від місцевої влади у Швейцарії рішення про звільнення протестованих гравців від карантину й дозволу на їхню участь у матчі.

Перенесення матчу

Матч шостого туру Ліги націй в елітному дивізіоні між Швейцарією та Україною не відбудеться 17 листопада. Зустріч перенесуть через нові випадки інфікування коронавірусом у таборі збірної України.

17 листопада стало відомо, що позитивні тести здали ще троє футболістів Руслан Маліновський, Сергій Кривцов та Жуніор Мораес, а також фізіотерапевт Іван Баштовий.

Джерело: УАФ

Фото: УАФ