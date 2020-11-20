Лікаря, який скасував матч збірної України, запідозрили в упередженості

Діаспора українців у Швейцарії звернула увагу на упереджене ставлення головного лікаря кантону Швейцарії Роджера Хастролла, який заборонив проводити матч шостого туру Ліги націй УЄФА між Швейцарією та Україною у Люцерні.

— Інформація зі швейцарських ЗМІ сколихнула всю українську громаду. Спершу у вівторок лікар Люцерну відправив всю українську футбольну делегацію в готель Radisson Blu Luzern на карантин, після того як декілька гравців здали позитивні тести на коронавірус. Але вже за кілька днів стало відомо, що результати тестування українців – негативні, – йдеться на сторінці спільноти Ukrainian Society of Switzerland у Facebook.

Die Nachrichten der Schweizer Massenmedien erschüttern die ganze ukrainische Gemeinde. Am Dienstag steckt der Luzerner… Опубліковано Ukrainian Society of Switzerland Четвер, 19 листопада 2020 р.

Українська спільнота зазначає, що лікар кантону не завжди був таким принциповим в ухваленні рішень.

Зокрема, 6 листопада 2020 року він дозволив місцевій команді Люцерн поїхати на матч сьомого туру чемпіонату Швейцарії проти Цюриха попри те, що напередодні форвард Люцерна Марк Малек здав позитивний тест на Covid-19, а чотирьох членів команди, котрі з ним контактували, ізолювали. Решті виконавців дозволили здати повторні тести та провести повноцінне ранкове тренування.

Після отримання негативних результатів тестування Департамент охорони здоров’я дозволив команді вирушити в інше місто, попри складну епідемічну ситуацію у клубі.

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6 листопада в ФК Цюрих теж зафіксували два випадки захворювання. Футболістів відправили на самоізоляцію, але більше жодних додаткових заходів не було запроваджено.

— Ця спірна і досить заплутана ситуація, на відміну від випадку зі збірною України, не викликала заперечень Департаменту охорони здоров’я Люцерна і вирішилася швидко. Залишається зазначити, що Люцерн подякував головному лікарю кантону Роджеру Харсталлу за оперативну та плідну співпрацю у цьому питанні, – йдеться у пості.

19 листопада збірна України повернулася до Києва та здала повторні тести у сертифікованій УЄФА лабораторії. Всі результати української делегації були негативні.

Матч Швейцарія – Україна мав відбутися 17 листопада на Свісспорарені у Люцерні, але його скасували після рішення лікаря Хастролла відправити збірну України на карантин. Тепер доля матчу у руках Дисциплінарного комітету УЄФА.