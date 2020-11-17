Матч Швейцарія — Україна не відбудеться взагалі – УЄФА

Матч Швейцарія – Україна, який був запланований на 17 листопада 2020 року, не відбудеться взагалі. Про це повідомив Союз європейських асоціацій у спеціальному релізі.

Таке рішення було ухвалено УЄФА після нещодавніх позитивних тестів на Covid-19 у таборі збірної України, а також заборони на проведення матчу швейцарською владою та її рішення помістити збірну України на карантин.

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Українська футбольна асоціація повідомила, що не має іншої команди з виконавцями, які б змогли зіграти проти швейцарців 17 листопада або 18 листопада.

— З огляду на ці причини, гра Ліги націй УЄФА між Швейцарією та Україною, що запланована на сьогодні, 17 листопада 2020 року, не може відбутися, – йдеться на сайті УЄФА.

Тепер ситуацію із незіграним матчем розглядатимуть у Контрольному, етичному та дисциплінарному органі УЄФА, який має ухвалити рішення згідно з правилами організації, що застосовуються до національних збірних під егідою УЄФА.

17 листопада лікар швейцарського кантону Роджер Харстролл ухвалив рішення відправити збірну України на карантин після позитивних тестів на коронавірус Руслана Маліновського, Жуніора Мораеса та Сергія Кривцова. Згодом УАФ повідомив, що матч Швейцарія – Україна не відбудеться, а остаточне рішення щодо матчу ухвалюватиме УЄФА.