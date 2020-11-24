Динамо Київ та Барселона зійдуться 24 листопада на стадіоні НСК Олімпійський у Києві в рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21.

Для команд це буде десята очна зустріч – шість разів фортуна була на боці блаугранас, а тричі перемогу святкували біло-сині. Востаннє Барса та Динамо зійшлися менше місяця тому у третьому турі ЛЧ. Тоді мінімальну перемогу святкували каталонці (2:1).

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На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Роналда Кумана. На перемогу Барселони приймають ставки з коефіцієнтом 1.65. Успіх українського клубу оцінюють в 5.20. Нічийний результат зустрічі — 4.20.

Зустріч у Києві довірили словенській бригаді арбітрів на чолі з рефері Матеєм Югом. Йому допомагатимуть співвітчизники: Матей Жуніч та Роберт Вукан. Четвертий арбітр матчу – Нейц Казатович.

Текстова онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Барселона розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 22.00.