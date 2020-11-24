Ультрас чернігівської Десни 24 листопада викинули у смітник новопризначеного в.о. директора стадіону імені Гагаріна Олександра Овчаренка.

30 вболівальників Десни прийшли до спортивної споруди, витягнули із адміністративного приміщення Овчаренка, розбили йому голову та “люстрували”, викинувши до сміттєвого бака.

Причиною конфлікту стала ситуація щодо стадіону ім. Гагаріна, а точніше призначення Овчаренка, який раніше вже обіймав цю посаду. Вболівальники переконані, що чоловік хоче заборонити клубу грати на арені після закінчення угоди. За таких умов клуб буде змушений змінити прописку та заявити іншу арену як домашню.

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Спершу вболівальники висловлювали своє невдоволення щодо призначення чоловіка у соцмережах, а потім вирішили висловитися особисто. За словами фанатів, за попереднього управління стадіоном споруду було доведено до жахливого стану.

Це приватна справа. Я ж не публічна людина. Що таке директор стадіону? Це нижче за каналізацію. Звільнився, та й… Опубліковано Northblock Ультрас Десна Чернігів Понеділок, 23 листопада 2020 р.

Після десяти турів української Прем’єр-ліги чернігівська Десна посідає четверту сходинку, маючи в активі 16 пунктів. У наступному турі команда на виїзді зустрінеться із Колосом із Ковалівки. Гра запланована на 29 листопада.

Джерело: Високий Вал

Фото: Високий Вал