Футболісти чернігівської Десни перед стартом нового сезону відвідали молебень у Києво-Печерській лаврі. Для команди її провів митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павло.

Разом з футболістами на молебень вирушив і головний тренер команди Олександр Рябоконь.

Інформації про похід до Лаври команди на офіційному сайті клубу немає, але вона розміщена на сайті Києво-Печерської лаври.

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Після молебню футболісти та тренерський штаб приклалися до ікони Успіння Пресвятої Богородиці, а Павло окропив їх святою водою. Також учасники молебню отримали від митрополита подарунки – молитовники та ікони.















Футболісти Десни відвідали молебень у Лаврі перед початком сезону / 4 фотографии

За підсумками сезону-2019/20 чернігівська Десна отримала шанс зіграти у Лізі Європи-2020/21. Команда розпочне свій шлях на євроарені із третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи 1 вересня.

Окрім Десни у єврокубках з другого кваліфай раунду Ліги Європи стартує Колос, а київське Динамо спробує пробитися до Ліги чемпіонів з третього кваліфікаційного раунду.

Участь у груповому етапі Ліги чемпіонів забезпечив донецький Шахтар, а луганська Зоря напряму потрапила до майбутнього розіграшу Ліги Європи.

Джерело: lavra.ua

Фото: lavra.ua