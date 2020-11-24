24 листопада відбувся матч між італійським Ювентусом і угорським Ференцварошем у межах четвертого туру Ліги чемпіонів у групі G.

Зустріч відбулася у Турині, на стадіоні Альянц Стадіум і закінчилася з рахунком 2:1.

Боротьба між командами розпочалася з першої хвилини матчу. Гравець угорської команди Токмак Нгуєн пробив зі штрафного майданчика, проте Войцех Щенсни зумів захистити ворота.

Для Ференцвароша небезпечний момент був на 14 хвилині поєдинку: Пауло Дібала пробив у центр воріт, але Денеш Дібус зумів ліквідувати небезпеку.

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Рахунок відкрили гості. На 19 хвилині Токмак Нгуєн зробив вдалий пас Міртлу Узуну, який підхопив його і закинув у ворота супротивника.

Ювентусу вдалося відігратися на 35 хвилині – Кріштіану Роналду пробив по воротах угорської команди, м’яч просвистів поруч із голкіпером і поцілив у правий нижній кут.

На додаткових хвилинах Ювентусу вдалося вибороти перемогу: після бездоганної навісної передачі, яку виконав Хуан Куадрадо, Альваро Мората вдало поцілив у ворота Ференцвароша.

Склади команд

Ювентус: Сандро, Артур, Бентанкур, Бернардескі, Данілу, Лігт, Дібала, Куадрадо, Маккенні, Роналду, Щенсни.

Ференцварош: Сомалія, Блажич, Гайстер, Двалі, Дібус, Зубков, Ловренчич, Нгуєн, Узуні, Фрімпонг, Шигер.

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