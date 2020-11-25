Шахтар у середу, 25 листопада, проведе матч в рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21, в якому підопічні Луїша Каштру на стадіоні Боруссія-Парк у Менхенгладбасі зіграють проти місцевої Боруссії. Початок матчу о 19.55.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Марко Розе. На перемогу Боруссії приймають ставки з коефіцієнтом 1.58. Успіх українського клубу оцінюють в 5.30. Нічийний результат зустрічі — 4.70.

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На те, що жеребці першими відкриють рахунок у матчі, дають коефіцієнт 1.45, а на гірників — 2.70.

Матч довірили судити турецькій бригаді арбітрів на чолі із рефері Джюнейтом Чакиром. Йому асистуватимуть співвітчизники: Бахаттин Дуран та Тарік Енгюн. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Халіл Мелер. Арбітри VAR – Абдулкадір Бітіген та Мете Калкаван.

Це буде друга офіційна зустріч команд в історії. Менше місяця тому у Києві підопічні Розе завдали розгромної поразки донецькій команді з рахунком 0:6.

В іншому матчі квартету В міланський Інтер на стадіоні Сан-Сіро прийме мадридський Реал. Гра розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Фото: FC Shakhtar