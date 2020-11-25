У матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2002/21 менхенгладбахська Боруссія прийматиме київське Динамо. Зустріч відбудеться 25 листопада у Менхенгладбасі на стадіоні Боруссія-Парк.

Початок матчу о 19.55 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2, на платформах Oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1). Також гру транслюватимуть білоруський канал Беларусь 5. Интернет та російські Матч ТВ та Матч! Футбол 1.

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У повторі гру можна буде переглянути 26 листопада о 2.40 та 16.00 на каналі Футбол 1, а також об 11.20 на Футбол 2.

Це буде друга офіційна гра команд в історії. Менше місяця тому у Києві підопічні Розе завдали нищівної поразки донецькій команді з рахунком 0:6.