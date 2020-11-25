Обзор испанской прессы после матча Динамо Киев – Барселона

Київське Динамо у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів поступилося каталонській Барселоні у Києві з рахунком 0:4. Хоча блаугранас приїхали до України не оптимальним складом, іспанська преса приділила матчу чимало уваги.

Факти ICTV зібрали огляд іспанських ЗМІ після матчу Динамо Київ – Барселона.

“Випадковий” склад Барселони знищує Динамо за 18 хвилин

Sport.es

Термометр показував 3°С, а пальці каталонських журналістів нагадували сталактити. Команда Кумана розпочала гру організовано, хоч для трьох гравців блаугранас це був перший вихід у стартовому складі. Подібний склад більш притаманний для передсезонного спарингу, ніж для матчу четвертого туру Ліги чемпіонів.

У перші 20 хвилин мало, що вдавалося зробити. Атакувальні комбінації від Педрі та Коутінью – єдине, що турбувало українську оборону. Динамо відповіло ударом Де Пени у ногу Тер Штегену. Зовсім непомітним виглядав Трінкау, а ось Дест був дуже активним. Останні небезпечні дії першого тайму провела команда Луческу, але удар Де Пени парирував Тер Штеген.

Температура в українській столиці продовжувала падати, але малюнок гри Кумана у другому таймі вийшов “теплим”. 0:1 після взяття воріт Дестом поламали всі плани Луческу на гру. Через п’ять хвилин після розіграшу кутового Брейтвейт зробив рахунок 0:2.

Здавалося, що на цьому фестиваль голів закінчився, але після фолу Попова арбітр вказав на пенальті, яка взявся бити данець. Останні хвилини видалися спокійними, а куман насолоджувався солодким смаком перемоги. У компенсований час Грізманн знайшов момент, щоб забити четвертий м’яч.

Майбутнє починається у Києві

AS

Куман грає з командою В і без проблем здобуває перемога, яка забезпечує участь блаугранас в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Команда Барселони, яка перемогла 0:4 зазначила, що майбутнє цієї команди, яким би воно не було, повинне пролягати через ту складову, що була закладена у Києві. Блаугранас вибороли квиток до 1/8 фіналу з такими футболістами, як Дест, Мінгеса, Пуч, Педрі, Де ла Фуенте, Аленья та Трінкау.

Перед матчем Куман заявив, що ситуація у групі зручна для ризику. Він залишив Мессі та Де Йонга у Барселоні, а Альбу та Грізманна на лаві запасних. В результаті у стартовій одинадцятці був лише один гравець, який грав у фіналі ЛЧ у 2015 році проти Ювентуса – це воротар Тер Штеген.

Саме тому команда на початку виглядала енергійнішою, ефективнішою і змогла розхитати суперника. У першому таймі Динамо майже не брало участі в атакувальних діях, за винятком кількох моментів. Звісно, перед перервою Барселона, вже традиційно, спостерігала за грою суперника, але дії господарів ні до чого не призвели.

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У другому таймі Барса використала високий темп та змогла виправити свої невдалі спроби в атаці. Рішення прийшло нізвідки. До атаки підключився молодий Дест, мабуть, одержимий духом Белетті (порівнювати із Дані Алвесом ще рано), щоб відправити м’яч у сітку воріт Бущана. Гол розбудив Барсу, яка через п’ять хвилин скористалася кутовим ударом – голом відзначився Брейтвейт.

За рахунку 0:2 Куман провів заміни і випустив Пуча, Грізманна та Альбу. Барселона не змінила малюнок гри навіть після виходу маловідомого Матеуса. Блаугранас повели 3:0 після реалізованого пенальті Брейтвейтом.

Потім Грізманн забив четвертий гол, повернувши Динамо боржок за рахунок 4:0, з яким команда у складі Шевченка та Реброва переграла Барселону 23 роки тому.

До 1/8 фіналу з командою В

Marca

Переповнена запасними гравцями, Барселона у Києві вийшла до плей-оф Ліги чемпіонів. Залишається дізнатися, на якому місці фінішує Барса у груповому етапі.

Здобувши чотири перемоги на старті сезону ЛЧ, Барселона повторила свій найкращий старт у турнірі сезону-2002/03. Це може на кілька днів забути про невпевненість у Ла Лізі. Через травми та відпочинок деяких гравців у стартовій одинадцятці було лише чотири гравця основи: Тер Штеген, Ленгле, Коутінью та Педрі. Матч на Олімпійському став шансом для багатьох гравців.

Резервний склад Барселони від початку матчу взяли ініціативу у свої руки. Динамо залишалося лише шукати прогалини у Барселони, а після атакувати. Попри очевидну перевагу гостей, вони майже не створили небезпеки у першому таймі біля воріт Динамо – лише кілька ударів від Коунтінью та Трінкау.

Підопічні Луческу теж не відчували себе комфортно на полі, тому Тер Штегену майже не доводилося вступати у гру, яка не увійде в історію.

Після перерви все змінилося. Обидві команди вийшли з іншим настроєм і українці у перші п’ять хвилин бували біля воріт гостей частіше, ніж за весь перший тайм. Мінгеса завадив киянам відкрити рахунок, а у складі Барселорни точно прострелив Дест. Потім Брайтвейт відзначився дублем – після розіграшу кутового та з пенальті.

Не промахнувся й Грізманн з-за меж штрафного майданчика, встановивши фінальний рахунок 4:0 на користь Барселони.

Джерело: Sport.es, Marca, AS