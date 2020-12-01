Європейський футбольний союз (УЄФА) на своєму сайті запустив голосування на найкращу команду 2020 року.

До списку увійшли імена 50-ти футболістів: п’ять голкіперів, 15 захисників, 15 півзахисників та 15 нападників. Проголосувати за команду року вболівальники можуть на сайті UEFA.com до 6 січня.

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Номінантів обрала редакція UEFA.com з огляду на їхні виступи у турнірах під егідою організації, а також у внутрішніх змаганнях із січня до грудня 2020 року.

Чинний переможець Ліги чемпіонів мюнхенська Баварія делегувала до списку номінантів найбільшу кількість виконавців – десять. Друга сходинка в англійського Ліверпуля, у якого вісім претендентів на потрапляння до команди року.

Всього 50 претендентів представляють 21 клуб, враховуючи випадки, коли гравці упродовж 2020 року виступали за дві команди.

Список претендентів

Воротарі: Алісон Бекер (Ліверпуль), Антоні Лопеш (Ліон), Кейлор Навас (ПСЖ), Мануель Ноєр (Баварія), Ян Облак (Атлетіко);

Алісон Бекер (Ліверпуль), Антоні Лопеш (Ліон), Кейлор Навас (ПСЖ), Мануель Ноєр (Баварія), Ян Облак (Атлетіко); Захисники: Давід Алаба, Альфонсо Девіс, Йозуа Кімміх (всі – Баварія), Трент Александер-Арнольд, Ендрю Робертсон, Вірджил ван Дейк (всі – Ліверпуль), Анхеліньо, Деотшанкюль Юпамекано (обидва – РБ Лейпциг), Хуан Бернат, Преснель Кімбембе (обидва – ПСЖ), Маттейс де Лігт (Ювентус), Стефан де Врей (Інтер), Ханс Хатебур (Аталанта), Серхіо Рамос (Реал), Тьяго Сілва (Челсі);

Давід Алаба, Альфонсо Девіс, Йозуа Кімміх (всі – Баварія), Трент Александер-Арнольд, Ендрю Робертсон, Вірджил ван Дейк (всі – Ліверпуль), Анхеліньо, Деотшанкюль Юпамекано (обидва – РБ Лейпциг), Хуан Бернат, Преснель Кімбембе (обидва – ПСЖ), Маттейс де Лігт (Ювентус), Стефан де Врей (Інтер), Ханс Хатебур (Аталанта), Серхіо Рамос (Реал), Тьяго Сілва (Челсі); Півзахисники: Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон (обидва – Ліверпуль), Уссем Ауар (Ліон), Евер Банега (Аль-Шабаб), Ніколо Барелла (Інтер), Кінгслі Коман, Леон Горецка, Томас Мюллер (всі – Баварія), Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Алехандро Гомес, Йосип Ілічич (обидва – Аталанта), Кай Хаверц (Челсі), Маркіньос (ПСЖ), Марсель Забітцер (РБ Лейпциг);

Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон (обидва – Ліверпуль), Уссем Ауар (Ліон), Евер Банега (Аль-Шабаб), Ніколо Барелла (Інтер), Кінгслі Коман, Леон Горецка, Томас Мюллер (всі – Баварія), Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Алехандро Гомес, Йосип Ілічич (обидва – Аталанта), Кай Хаверц (Челсі), Маркіньос (ПСЖ), Марсель Забітцер (РБ Лейпциг); Нападники: Ерлінг Голанд (Боруссія Дортмунд), Анхель Ді Марія, Кіліан Мбаппе, Неймар (всі – ПСЖ), Жоау Феліш (Атлетіко), Серж Гнабрі, Роберт Левандовскі (обидва – Баварія), Чіро Іммобіле (Лаціо), Гаррі Кейн (Тоттенгем Готспур), Ромелу Лукаку (Інтер), Садіо Мане, Мохаммед Салах (обидва – Ліверпуль), Ліонель Мессі (Барселона), Кріштіану Роналду (Ювентус), Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті).

До трійки рекордсменів за кількістю потраплянь до команди року входять: Криштіану Роналду (14), Ліонель Мессі (11) та Серхіо Рамос (8).

Найкращий футболіст сезону-2019/20 за версією УЄФА

1 жовтня УЄФА роздав індивідуальні нагороди найкращим гравцям у чоловічому та жіночому футболі за підсумками минулого сезону.

Найкращим футболістом сезону визнали форварда мюнхенської Баварії Роберт Левандовскі, а нагороду у жінок отримала – футболістка Челсі Пернілле Хардер. Також були визначені найкращі гравці за позиціями та головні тренери у жіночому та чоловічому футболі.

Фото: УЄФА