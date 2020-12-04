Наполі перейменував свій стадіон на честь Марадони

Стадіон італійського футбольного клубу Наполі перейменували на честь легендарного гравця Дієго Марадони. Раніше стадіон називався Сан-Паоло.

Перейменувати стадіон запропонували мер Неаполя Луїджі де Маджистріс і радник з топонімії Алессандро Клементе. Рішення підписали всі члени міської ради.

Таким чином, стадіон, на якому грає Наполі, називатиметься Стадіон Дієго Армандо Марадони.

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В офіційному акті муніципальної адміністрації Неаполя Марадона відзначений як видатний футболіст всіх часів, який сім років носив футболку Наполі, приніс дві історичні перемоги в чемпіонаті та інші престижні кубки, а натомість отримав від усього міста вічну і беззастережну любов.

Смерть Марадони

Легендарний футболіст Дієго Марадона помер 25 листопада у віці 60 років унаслідок гострого набряку легенів, викликаного хронічною серцевою недостатністю.

Марадону поховали на приватному кладовищі Bella Vista неподалік від Буенос-Айреса, поруч із його батьками.

Джерело: Муніципальна адміністрація Неаполя