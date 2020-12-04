Священники виступили проти перейменування стадіону Наполі на честь Марадони

Неаполітанські священники виступили проти перейменування стадіону футбольного клубу Наполі Сан-Паоло на честь покійного легендарного футболіста Дієго Марадони.

Вони написали листа до архієпископа Неаполя Крещенціо Сепу та попросили підтримки у вирішенні цього питання.

— Стадіон Сан-Паоло повинен бути названий на честь святого, який приніс нам віру в Ісуса. Було б непогано назвати стадіон Сан-Паоло – Марадона, як у Мілані, де є Сан-Сіро – Джузеппе Меацца. Це могло б бути правильним компромісом між вірою та повагою до пам’яті чемпіона, – йдеться в листі священників.

Таким чином, служителі католицької церкви зазначили, що готові до компромісного рішення.

Мер Неаполя Луїджі де Магістріч раніше заявив, що домашній стадіон Наполі перейменують на честь Марадони.

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Стадіон Сан-Паоло було побудовано у 1959 році. Арену назвали на честь святого апостола Павла. Він є третім найбільшим стадіоном Італії після Сан-Сіро у Мілані та Олімпійського стадіону у Римі.

Легендарний футболіст Дієго Марадона помер 25 листопада у віці 60 років унаслідок гострого набряку легенів, викликаного хронічною серцевою недостатністю. У його серці виявили дилатаційну кардіоміопатію – патологію, що призводить до збільшення камер серця.

Марадону поховали на приватному кладовищі Bella Vista неподалік від Буенос-Айреса, поруч із його батьками.

Джерело: Il Mattino