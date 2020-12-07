Московський міський суд засудив колишнього українського футболіста Василя Василенка до 12 років позбавлення волі. Українця звинувачують у шпигунстві на користь своєї країни.

Відбувати покарання Василенко буде у колонії суворого режиму.

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Справа Василенка перебуває під грифом “таємно”, а засідання Мосміськсуду відбувалося у закритому режимі. Невідома й точна фабула обвинувачення. Справу українця вело керівництво ФСБ Росії, яке не коментувало його деталі.

Василенко народився у 1967 році і є громадянином України. У період з 1992 по 2001 рік він захищав кольори трьох українських футбольних клубів: Таврія (Новотроїцьке), Дружба (Бердянськ) та Торпедо (Мелітополь). Спортсмен грав на позиції захисника.

У липні 2020 року стало відомо, співробітники ФСБ Росії звинувачують колишнього футболіста у шпигунстві на користь України.

Василенка арештували у жовтні 2019 року за звинуваченням у незаконному перетині російського кордону, але весною 2020 року справу перекваліфікували на шпигунство. Про його арешт стало відомо, коли він оскаржив постанову про продовження арешту та сам факт арешту.