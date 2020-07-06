Співробітники ФСБ Росії звинувачують колишнього українського футболіста Василя Василенка у шпигунстві на користь України.

Про перекваліфікування справи екс-футболіста, посилаючись на джерела у правоохоронних органах, першим повідомило російське інформаційне агентство ТАСС.

— Співробітники ФСБ Росії за участю російських правоохоронних органів встановили причетність громадянина України Василенка Василя Івановича до скоєння злочину, передбаченого ст. 276 Кримінального кодексу РФ – Шпигунство. Йому пред’явлено звинувачення. Нині він перебуває в одному зі столичних СІЗО, – повідомили агентству.

За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 20 років. Матеріали справи, розслідуванням якої займається московське управління ФСБ, засекречені.

Василенка арештували у жовтні 2019 року за звинуваченням у незаконному перетині російського кордону. Весною справу перекваліфікували на шпигунство. Про його арешт стало відомо лише зараз, оскільки він оскаржив постанову про продовження арешту та сам факт арешту.

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Також відомо, що 19 червня Міщанський суд Москви продовжив термін арешту українця до 24 вересня.

Василенко народився у 1967 році і є громадянином України. У період з 1992 по 2001 рік він захищав кольори трьох українських футбольних клубів: Таврія (Новотроїцьке), Дружба (Бердянськ) та Торпедо (Мелітополь).

Підполковника поліції РФ звинуватили у роботі на СБУ

У червні ФСБ Росії затримала начальника районного відділу поліції Курської області Дмитра Борзенкова за звинуваченням у роботі на Службу безпеки України.

За даними контррозвідки РФ, підполковник збирав і передавав відомості, що становлять державну таємницю.