Реал Мадрид – Боруссія М: дивитися відео і огляд матчу Ліги Чемпіонів 2020/2021

У матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів мадридський Реал переграв Боруссію. Зустріч проходила на стадіоні Альфредо ді Стефано в Мадриді і завершилася з рахунком 2:0.

Реал: Куртуа – Менді, Рамос, Варан, Васкес – Кроос, Каземіро, Модрич – Вінісіус (Асенсіо 74), Бензема, Родріго (Аррібас 74)

Боруссія: Зоммер – Вендт (Лазаро 76), Ельведі, Ґінтер, Лайнер – Нойхаус, Крамер (Бенеш 85) – Тюрам (Херрманн 85), Штіндль (Вольф 85), Плеа – Емболо (Закарія 46)

На 9-й хвилині рахунок відкрив форвард Реала Карім Бензема. Лукас Васкес навісив з правого флангу атаки в центр чужого штрафного, звідки Бензема пробив головою в кут воріт. На 32-й хвилині Бензема оформив дубль.

Таким чином Мадрид виходить в 1/8 з першого місця.

У паралельному матчі групи B Інтер в Мілані зіграв внічию з донецьким Шахтарем. Зустріч завершилася з рахунком 0:0.

У групі B перед останнім туром всі чотири клуби мали шанси на вихід в наступний раунд. За підсумками групового етапу Реал набрав 10 очок і очолив таблицю, Боруссія (8) посіла друге місце.

Далі розташовується Шахтар (8), який зіграє в плей-офф Ліги Європи. Інтер замикає турнірну таблицю (6).

Ліга чемпіонів УЄФА сезону-2020/21 через пандемію коронавірусу стартувала на місяць пізніше, а саме 20 жовтня.

За регламентом Ліги чемпіонів команди, які посядуть перше та друге місця у своїх групах, вийдуть до 1/8 фіналу турніру і продовжать боротьбу за головний клубний трофей Європи, а команди, що опиняться на третій сходинці, потраплять до 1/16 фіналу Ліги Європи.

Фінальний матч відбудеться 29 травня 2021 року у Стамбулі на стадіоні Ататюрк, який вміщує 76 тис. глядачів.