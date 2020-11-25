PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт
Марія Степанюк |

УЄФА виніс рішення щодо матчу Швейцарія – Україна

УЄФА під час онлайн-засідання, яке відбулося 25 листопада, ухвалив рішення присудити збірній України технічну поразку з рахунком 3:0.

З огляду на те, що всю делегація збірної України перевели на обов’язковий карантин після рішення компетентних органів охорони здоров’я Люцерну (Швейцарія) через повторні позитивні результати українців на Covid-19 перед матчем Ліги націй УЄФА-2020/21, матч між Швейцарією та Україною не відбувся 17 листопада 2020 року.

Справу передали до Контрольно-етичного та дисциплінарного органу УЄФА для ухвалення рішення відповідно до спеціальних правил, що застосовуються до турніру Ліги націй УЄФА 2020/21.

На підставі статті 29 (3) Дисциплінарного регламенту УЄФА та враховуючи невідкладні обставини справи, голова Контрольно-етичного та дисциплінарного органу УЄФА передав справу до апеляційного органу УЄФА.

25 листопада голова апеляційного органу УЄФА ухвалив таке рішення:

  • оголосити матч Ліги націй УЄФА 2020/21 між Швейцарією та Україною, який повинен був бути зіграний 17 листопада 2020 року, програним для збірної України (який, таким чином, рахується поразкою з рахунком 3:0);
  • Україна несе відповідальність за те, що матч не відбувся (як це передбачено в Циркулярному листі No 66/2020 про встановлення спеціальних правил, що застосовуються до турніру ліги Ліги націй УЄФА 2020/21).

Джерело: УЄФА

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору