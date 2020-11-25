УЄФА під час онлайн-засідання, яке відбулося 25 листопада, ухвалив рішення присудити збірній України технічну поразку з рахунком 3:0.

З огляду на те, що всю делегація збірної України перевели на обов’язковий карантин після рішення компетентних органів охорони здоров’я Люцерну (Швейцарія) через повторні позитивні результати українців на Covid-19 перед матчем Ліги націй УЄФА-2020/21, матч між Швейцарією та Україною не відбувся 17 листопада 2020 року.

Справу передали до Контрольно-етичного та дисциплінарного органу УЄФА для ухвалення рішення відповідно до спеціальних правил, що застосовуються до турніру Ліги націй УЄФА 2020/21.

На підставі статті 29 (3) Дисциплінарного регламенту УЄФА та враховуючи невідкладні обставини справи, голова Контрольно-етичного та дисциплінарного органу УЄФА передав справу до апеляційного органу УЄФА.

25 листопада голова апеляційного органу УЄФА ухвалив таке рішення: