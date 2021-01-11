Захисник київського Динамо та збірної України Денис Попов вразив своїх підписників фізичною формою після новорічних та різдвяних свят.

У соціальній мережі Instagram футболіст опублікував знімки з тренажерного залу.

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На фото Попов у залі під час тренування із оголеним торсом, який демонструє його сталевий прес.

— Лише робота, – підписав пост Денис.







Український Серхіо Рамос: захисник Динамо вразив формою після свят / 2 фотографии

Фоловери футболіста вражені такою формою Попова напередодні тренувальних зборів.

У коментарях багато хто порівняв українця із капітаном мадридського Реала Серхіо Рамоса та форварда туринського Ювентуса Криштіану Роналду: Рамос?, Український Серхіо Рамос, ого, вже кумира перевершив, Рамос вийшов із чату, Кріш би оцінив, Рамос відпочиває! Найкращий.

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Користувачі також не скупилися на іронічні коментарі: Не показуйте це фото Мораесу, Це Білодід так освоїла фотошоп, чи ти сам?.

Також на знімки відреагували партнери по команді Віктор Циганков та Микола Шапаренко, а хавбек Дніпра-1 Сергій Булеца написав: Мій дядько – вбивця.

Перший тренувальний збір Динамо проведе із 15 до 26 січня в ОАЕ, де у біло-синіх заплановані кілька спарингів, зокрема із польською Легією (18 січня) та солігорським Шахтарем (21 січня).

У поточному сезоні Попов провів за Динамо 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив два м’ячі.

Фото: Denys Popov