Найсильніша ліга ММА – Абсолютний бійцівський чемпіонат (UFC) дозволила бійцям частково вживати марихуану.

Таким чином, тест на наявність марихуану відтепер не буде порушенням правил організації.

Однак, у цьому нововведенні є свої нюанси. Представники антидопінгового агентства США уточнили, що спортсменів все ж каратимуть, якщо буде доведено, що вони вживали марихуану заради покращення результатів.

— Іноді сліди від вживання марихуани зберігаються в організмі тривалий час, – сказав віце-президент UFC Джефф Новіцкі.

Він також додав, що бійцям не дозволять брати участь у турнірах під дією марихуани.

У грудні 2020 року через позитивний тест на марихуану на півроку відсторонили від змагань американського бійця UFC Ніко Прайса. Окрім дискваліфікації Прайс змушений сплатити штраф у розмірі $8 тис, а ще результат поєдинку Прайса та Дональда Серроне, який відбувся у вересні 2020 року, анулювали. Сам поєдинок завершився нічиєю.

Спортсмени виступають за легалізацію давно

У травні 2019 року 150 спортсменів звернулися із проханням легалізувати марихуану у спорті до WADA. Підпис під документом поставили відомі гравці в американський футбол, велогонщики, регбісти, легендарний боксер Майк Тайсон.

Вони зробили це через організацію Athletes for care, яка займається вивченням позитивного впливу канабісу на організм людини.

— Ми пишаємося, що нас підтримала така кількість шанованих у всьому світі спортсменів. Ми також просимо вболівальників підтримати нашу ініціативу. Ми виявили поліпшення якості життя завдяки коноплі, зокрема значні терапевтичні та оздоровчі переваги. Ці препарати повинні бути доступні всім спортсменам, – йдеться в листі.

Але ця ініціатива викликала суперечливу реакцію суспільства. Попри те, що у США, Канаді та деяких країнах Європи марихуана дозволена частково або повністю, легалізація цією “травки” у спорті – зовсім інша річ.

Адже якщо всім спортсменам дозволити вживання канабісу, залишаються певні країни світу, де атлети за це можуть потрапити за ґрати.

Марихуана перебуває у списку заборонених препаратів WADA із 2004 року, коли його було складено.

На сайті USADA пояснюється причини заборони WADA марихуани у спорті:

вживання марихуани не гальмує і не погіршує фізичну активність людини, а дозволяє підвищити працездатність спортсмена;

канабіс призводить до м’язового розслаблення , що сприяє швидшому відновленню після тренування;

канабіс підвищує концентрацію уваги і дозволяє уникати стресу під час змагань.

Це означає, що речовина підпадає під два критерії з трьох: дозволяє покращувати спортивні результати, є потенційно небезпечною для здоров’я спортсмена або порушує дух спорту. Для заборони певного препарату чи речовини достатня його відповідність двом критеріям.

Також марихуана має певні ризики для здоров’я – це негативна дія на дихальне, серцеве та психічне здоров’я. А ще збільшує ризик серцевого нападу, можна отримати гостре захворювання грудної клітини та легеневу інфекцію. А хронічне вживання марихуани може призвести до параної та психозу.

У Тайсона навіть власна ферма. Хто попадався на наркотиках?

Найчастіше наркотики можна зустріти у багатих видах спорту – футбол, бокс, теніс, хокей, баскетбол. Наприклад, у 1980- в Національній баскетбольній лізі (НБА) наркотики стали справжньою проблемою.

— Кокс усюди. 80% його вживають. Це як пити воду. Ти нюхаєш для кращої комунікації. Кокс – наркотик для багатих, в НБА він замінив алкоголь, – говорив один із гравців НБА.

Успішному спортсмену нині як і раніше не складно дістати дорогий кокаїн, не кажучи про марихуану та інші легкі наркотики.

На вживанні наркотиків часто ловили зірок спорту. У кращому випадку все обходилося дискваліфікацією та осудом, а інколи все завершувалося летально.

Майкл Фелпс, плавання

Найкращий спортсмен в історії Олімпійських ігор у 2009 році потрапив у неприємну ситуацію. Знімок, на якому він курить марихуану за допомогою бонга, став вірусним. Папараці переслідували Фелпса, а вболівальники обрушили шквал критики.

Згодом федерація плавання США ухвалила рішення відсторонити Фелпса на три місяці. Також з ним розірвав контракт один спонсор – американська компанія із виробництва сухих сніданків.

Після завершення кар’єри Фелпс зізнався, що роками боровся із депресією і у цьому йому допомагали марихуана та алкоголь.

Мартіна Хінгіс, теніс

П’ятиразова переможниця турнірів серії Grand Slam в одиночному розряді Мартіна Хінгіс завершила кар’єру у 2007 році після того, як її допінг-проба з Вімблдону дала позитивний результат на кокаїн.

Концентрація речовини була дуже малою, але все-рівно загрожувала Хінгіс дворічним баном.

У 2013 році Хінгіс повернулася у великий спорт, але зосередилася на парному розряді: виграла десять турнірів Grand Slam у парі та міксті та взяла срібло літньої Олімпіади у Ріо-2016 разом із Тимією Бачинскі.

Майк Тайсон, бокс

Легендарного боксера Майка Тайсона на вживанні марихуани та кокаїну ловили не часто, як могло би здатися. Спортсмен використовував накладні мішки із сечею та штучний статевий орган, щоб здавати допінг-проби.

Але вони все ж вплинули на спортивні результати та імідж Тайсона. Через 15 років після бою з Евандером Холіфілдом він зізнався, що відкусив йому вухо не лише через напад люті, – це були наслідки вживання наркотиків.

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У 2008 році Тайсона заарештували за керування авто у стані наркотичного сп’яніння, але відпустили наступного дня. Проблеми з вагою теж спричинені вживанням наркотиків, а провали у пам’яті та дезорієнтація призвели до того, що у номері готелю він забув сумку із $1 млн.

Боксер пройшов три курси детоксикації, лікувався у психіатра, але досі курить марихуану. У нього навіть є ферма із вирощування коноплі.

Крістофер Боумен, фігурне катання

Переможця етапів Гран-прі та призера чемпіонату світу знайшли мертвим в одному із мотелей Лос-Анджелеса.

В організмі 40-річного Боумена виявили алкоголь, марихуану, кокаїн та валіум, а також препарат для лікування біполярного розладу. Причиною смерті колишнього спортсмена назвали випадкове передозування наркотиками.

Дієго Марадона, футбол

Легендарний аргентинський футболіст тривалий час мав серйозні проблеми із наркотиками. У 1991 році у нього виявили 36 грамів кокаїну. Його арештували та засудили до 14 місяців умовного ув’язнення.

У 1994 році його відсторонили від участі у чемпіонаті світу через наркотики. Перед останнім матчем групового етапу проти Болгарії його тест показав наявність п’яти заборонених речовин. Його дискваліфікували на 15 місяців. У 1997 році Марадону знову зловили на кокаїні.

У 40 років через передозування він переніс перший інфаркт.

А ось важких наркотиків у спорті майже немає. Згідно із дослідженнями, кількість залежних від героїну спортсменів є значно меншою, ніж у їхніх однолітків, котрі не займаються спортом.

Вчені навіть називають спорт одним із факторів, що стримує героїнову залежність. Адже морфін неймовірно швидко знижує показники фізичної активності.

Важкі наркотики дуже швидко руйнують центральну нервову систему, сприяють розвитку тромбозу, призводять до хвороб серця, печінки та нирок. Спортсмени часто забувають про шкоду кокаїну і марихуани, але смертельна небезпека важких наркотиків їх зупиняє.