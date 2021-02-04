Боксер Олександр Усик вважає, що в українців є острах щодо демонстрації індивідуальності, а також у менталітеті закладено прагнення догодити всім.
За його словами, це наслідки життя в СРСР і це треба викорінювати.
– У нас трохи інший менталітет, ніж в іноземців. Треба це змінювати. Я в сім’ї та своєму оточенні це міняю. З чим пов’язані такі особливості менталітету українців? 70 років був СРСР, де була лише зрівнялівка, – заявив Усик.
Він додав, що українці часто не можуть висловити свою думку
– Нам стільки років вселяли, що ми всі рівні, у нас сірий одяг, що ми нині бачимо результат. Треба не боятися бути розкутими. Я вчу своїх дітей, що ви нікому нічого не винні й вам ніхто не винен. Працюйте – і у вас усе буде, – зазначив боксер.
Усик також розповів, що йому неодноразово за гроші пропонували змінити громадянство, проте він відмовлявся, бо він любить свою країну.
– Не все за гроші можна купити. Я люблю свою країну, намагаюся розвивати її в різних видах діяльності, – заявив боксер.
Крім того, Усик прокоментував ситуацію щодо бази Миротворя, в якому він потрапив минулого року.
– Чому ми там опинилися? Напевно, через фільм, – сказав Усик.
Йдеться про російський фільм Здрастуй, брате, Христос Воскрес!
Спортсмен розповів також про свої емоції, коли розгорівся скандал навкого фільму.
– Дуже спокійно до цього ставився. Не те щоб не звертаю уваги, не загострюю її на цьому. Не колупався в інтернеті, не шукав якусь бридку або хорошу інформацію, не шукав якоїсь підтримки або навпаки, – зазначив Усик.
Усик переміг Чісору
1 листопада 2020 року український боксер Олександр Усик здобув вісімнадцяту перемогу на профі-ринзі. У своєму другому поєдинку у надважкій вазі українець, який відбувся у Лондоні на SSE Arena Wembley, за рішенням суддів переміг британського боксера Дерека Чісору.
Для Усика це друга перемога у надважкій вазі, яка дає йому шанс зустрітися з чемпіоном за версією WBO Ентоні Джошуа після його бою з Кубратом Пулєвим.