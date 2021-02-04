Боксер Олександр Усик вважає, що в українців є острах щодо демонстрації індивідуальності, а також у менталітеті закладено прагнення догодити всім.

За його словами, це наслідки життя в СРСР і це треба викорінювати.

– У нас трохи інший менталітет, ніж в іноземців. Треба це змінювати. Я в сім’ї та своєму оточенні це міняю. З чим пов’язані такі особливості менталітету українців? 70 років був СРСР, де була лише зрівнялівка, – заявив Усик.

Він додав, що українці часто не можуть висловити свою думку

– Нам стільки років вселяли, що ми всі рівні, у нас сірий одяг, що ми нині бачимо результат. Треба не боятися бути розкутими. Я вчу своїх дітей, що ви нікому нічого не винні й вам ніхто не винен. Працюйте – і у вас усе буде, – зазначив боксер.

Усик також розповів, що йому неодноразово за гроші пропонували змінити громадянство, проте він відмовлявся, бо він любить свою країну.

– Не все за гроші можна купити. Я люблю свою країну, намагаюся розвивати її в різних видах діяльності, – заявив боксер.

Крім того, Усик прокоментував ситуацію щодо бази Миротворя, в якому він потрапив минулого року.

– Чому ми там опинилися? Напевно, через фільм, – сказав Усик.

Йдеться про російський фільм Здрастуй, брате, Христос Воскрес!

Спортсмен розповів також про свої емоції, коли розгорівся скандал навкого фільму.

– Дуже спокійно до цього ставився. Не те щоб не звертаю уваги, не загострюю її на цьому. Не колупався в інтернеті, не шукав якусь бридку або хорошу інформацію, не шукав якоїсь підтримки або навпаки, – зазначив Усик.

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