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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Маккабі Тель-Авів — Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Донецький Шахтар у четвер, 18 лютого, проведе перший матч на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи-2020/21, в якому підопічні Луїша Каштру на стадіоні Блумфілд Стедіум у Тель-Авіві зіграють проти ізраїльського Маккабі Тель-Авів. Початок матчу о 22.00.

Маккаби Шахтар

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Луїша Каштру. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 1.82. Успіх жовтих дияволів оцінюють в 4.75. Нічийний результат зустрічі — 3.65.

На те, що гірники першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.57, а на підопічних Патріка ван Ліувена — 2.82.

Матч довірили судити французькій бригаді арбітрів на чолі із рефері Франсуа Летексьє. Йому асистуватимуть співвітчизники: Сіріль Муньє та Меді Рамуні. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Карім Абед. Арбітри VAR: Клеман Тюрпен та Жером Брісар.

Для гірників це буде перша офіційна зустріч у єврокубках із ізраїльським клубом. А ось Маккабі вже зустрічалося із українськими командами – чотири рази клуб зводив жереб із київським Динамо.

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Матч-відповідь команд відбудеться 25 лютого у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Фото: Maccabi Tel Aviv FC, FC Shakhtar

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