Тайгер Вудс потрапив у ДТП (ФОТО)

Американський гольфіст Тайгер Вудс потрапив у серйозну ДТП. В результаті цього спортсмен отримав серйозні травми ніг.

Автомобіль, за кермом якого був гольфіст, перекинувся. Вудса довелося витягувати за допомогою інструменту рятувальників. Його госпіталізували в найближчу лікарню.

Агент спортсмена Марк Стейнберг розповів, що Вудс отримав множинні переломи ніг.

– Йому роблять операцію. Ми дякуємо вам за підтримку, – заявив агент.

Фернандо Алонсо збила машина

Іспанський гонщик, дворазовий чемпіон світу з автогонок у класі Формула-1 Фернандо Алонсо потрапив у ДТП під час велотренування. Подія трапилася неподалiк від Лугано (Швейцарія). Рентгенівські знімки показали, що у 39-річного гонщика перелом щелепи і пошкодження зубів.

Джерело: Golf Digest