Тайгер Вудс потрапив у ДТП (ФОТО)

Американський гольфіст Тайгер Вудс потрапив у серйозну ДТП. В результаті цього спортсмен отримав серйозні травми ніг.
Автомобіль, за кермом якого був гольфіст, перекинувся. Вудса довелося витягувати за допомогою інструменту рятувальників. Його госпіталізували в найближчу лікарню.
Агент спортсмена Марк Стейнберг розповів, що Вудс отримав множинні переломи ніг.
– Йому роблять операцію. Ми дякуємо вам за підтримку, – заявив агент.
Фернандо Алонсо збила машина
Іспанський гонщик, дворазовий чемпіон світу з автогонок у класі Формула-1 Фернандо Алонсо потрапив у ДТП під час велотренування. Подія трапилася неподалiк від Лугано (Швейцарія).
Рентгенівські знімки показали, що у 39-річного гонщика перелом щелепи і пошкодження зубів.
Джерело: Golf Digest