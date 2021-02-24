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Факти / Спорт
Євгенія Шапоренко |

Гольфіст Тайгер Вудс отримав серйозні травми у ДТП – йому роблять операцію

Американський гольфіст Тайгер Вудс потрапив у серйозну ДТП. В результаті цього спортсмен отримав серйозні травми ніг.

Тайгер Вудс

Автомобіль, за кермом якого був гольфіст, перекинувся. Вудса довелося витягувати за допомогою інструменту рятувальників. Його госпіталізували в найближчу лікарню.

Агент спортсмена Марк Стейнберг розповів, що Вудс отримав множинні переломи ніг.

– Йому роблять операцію. Ми дякуємо вам за підтримку, – заявив агент.

Тайгер Вудс потрапив у ДТП (ФОТО)

Фернандо Алонсо збила машина

Іспанський гонщик, дворазовий чемпіон світу з автогонок у класі Формула-1 Фернандо Алонсо потрапив у ДТП під час велотренування. Подія трапилася неподалiк від Лугано (Швейцарія).

Рентгенівські знімки показали, що у 39-річного гонщика перелом щелепи і пошкодження зубів.

Джерело: Golf Digest

Фото: Getty Images

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