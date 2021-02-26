Брюгге — Динамо Київ – 0:1 (1:2).

Брюгге: Міньйоле, Рікка, Мехеле, Коссуну, Мата Педро Лоуренсо, Баланта, Соболь, ван ден Кейбус, Вормер, Дірар, Дост.

Динамо: Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Міколенко, Буяльський, Сидорчук, Шепелєв, Циганков, Бесєдін, Родрігеш.

Голи: Буяльский, 83

Київське Динамо на виїзді зустрічалося із бельгійським Брюгге у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Матч відбувся у Брюгге на стадіоні Ян Брейдел і завершився на користь біло-синіх з рахунком 1:0.

Перший тайм матчу минув без голів і майже без моментів. Непогану нагоду забити мав нідерландський форвард Бас Дост, але втілити задумане йому завадив Георгій Бущан. Після перерви нідерландець отримав ще одну нагоду, щоб вписати своє ім’я на табло, але Бущан знову виручив.

Бельгійці мали кілька хороших нагод, щоб відкрити рахунок і, мабуть, найкращу змарнував сенегалець Юссуф Баджі, який вийшов на заміну замість травмованого Доста. 19-річний форвард прорвався до штрафного майданчика киян і пробив, але його удар парирував кіпер біло-синіх.

А єдиний гол підопічні Мірчи Луческу реалізували під кінець зустрічі. Родрігеш виконав ідеальний закид за спини захисникам на край чужого штрафного, звідки Циганков прострілив у воротарський на Віталія Буяльського, а той вразив порожні ворота Брюгге.

Мінімальна перемога над бельгійським клубом дозволила Динамо приєднатися до Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи. Перша гра команд у Києві тиждень тому завершилася нічиєю 1:1.

Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Брюгге – Динамо, де зібрали усі найцікавіші моменти зустрічі.