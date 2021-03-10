В рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/2021 дортмундська Боруссія приймала вдома іспанську Севілью. Матч пройшов в Дортмунді на стадіоні Зігналь Ідуна Парк та завершився нічиєю з рахунком 2:2.

Перший гол дортмундцям принесли Марко Ройс, який зробив відмінний пас, та Ерлінг Бреут Холанд, який забив у порожні ворота іспанців.

Другий гол команді приніс теж Ерлінг Бреут Холанд (Боруссія Дортмунд), який виграв битву характерів і впевнено переграв Боно, потужно пробивши пенальті в правий нижній кут.

Однак незабаром Сельвія вирішила не відставати. Юссеф Ен-Несірі не дав жодного шансу воротареві та забив з пенальті. М’яч, рикошетом від поперечини, опинився у воротах.

Другий гол Сельвьї приніс також Юссеф Ен-Несірі, футболіст відзначився та зрівняв рахунок в матчі.

За підсумками двох матчів 5:4 на користь дортмундців, Боруссія вийшла до 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів.

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Склад команд

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Боруссія: Хитці – морів, Джан, Хуммельс, Шульц – Дахуд, Ділейні, Беллінхем – Азар, Холанд, Ройс.

Запасні: Бюркі, Дрляча, Брандт, запаскудили, Кнауфф, Меньє, Мукоко, Пасслак, Піщек, Рашлей, Рейніер, Тіггес.

Севілья: Боно – Навас, Кунде, Карлос, Акуна – Хордан, Фернандо, Оскар – Сусо, Ен-Несірі, Окампос.

Запасні: Вакас, Вацлік, Папу Гомес, Серхіо Гомес, Гудель, Де Йонг, Ракітіч, Карім Рекік, Ромеро, Торрес, Мунір, Ескудеро.

Раніше клуби вже встигли зустрітися на футбольному полі. Перший матч Боруссія виграла з рахунком 3:2. Дортмундцям вдалося нейтралізувати фірмові флангові комбінації іспанців та розірвати суперника на контратаках.

Ліга чемпіонів-2020/2021

Ліга чемпіонів УЄФА сезону-2020/2021 стартувала на місяць пізніше, ніж планувалося. Зокрема, це сталося через вплив та обмеження, які вводять через пандемію коронавірусу. Перший матч Ліги чемпіонів відбувся 20 жовтня 2020 року.

Команди, що зайняли перше і друге місця у своїх групах, вийдуть до 1/8 фіналу турніру та продовжать боротьбу за головний клубний трофей Європи. Водночас команди, які опинилися на третьому місці, потраплять до 1/16 фіналу Ліги Європи.

Фінальний матч відбудеться 29 травня 2021 року на стадіоні Аватюрк в Стамбулі, найбільшому місті Туреччини.