9 березня відбувся матч-відповідь раунду плей-офф 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Порту – Ювентус. Зустріч пройшла на стадіоні Альянц у Турині та закінчилася перемогою футбольного клубу Ювентус з рахунком 3:2.

З початку гри було чимало гострих моментів біля воріт обох команд. Однак рахунок відкрили португальці на 19 хвилині матчу. Сержіу Олівейра направив м’яч у ліву “шістку”.

Альваро Мората з Ювентуса на 27 хвилині поєдинку спробував зрівняти рахунок. Він увірвався до штрафного майданчика, відгукнувся на подачу і пробив у ворота, проте воротар зміг спіймати м’яч.

Аж на 49 хвилині гри Федеріко К’єза отримав точну передачу від Кріштіану Роналду та вдало вдарив у ворота, зрівнявши рахунок.

На 63 хвилині Ювентусу вдалося повторити свій успіх. Хуан Куадрадо виконав прицільну подачу вглиб штрафного майданчика на Федеріко К’єзу. Його удар головою пойшов повз голкіпера та вивів команду вперед.

Незабаром Сержіу Олівейра (Порту) завдав дивовижний удар зі штрафного. Найпотужнішим пострілом низом м’яч поцілив у лівий кут воріт. Адрієн Рабьо (Ювентус) після розіграшу кутового вдало пробив м’яч головою та забив гол. Таким чином Ювентус у матчі обіграв Порту з рахунком 3:2, але за сумою двох матчів вилетів з Ліги чемпіонів.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Склади команд

Ювентус: Щенсний, Куадрадо, Бонуччі, Демірал, Сандро, К’єза, Рабьо, Артур, Ремсі, Мората, Роналду.

Порту: Маркесін, Манафа, Пепе, Мбемба, Санусі, Олівейра, Урібе, Отавіо, Корона, Марега, Таремі.

Перший матч між Ювентусом та Порту

Перша зустріч команд, яка пройшла у Португалії 17 лютого, принесла перемогу Порту.

Команда перемогла з рахунком 2:1. Португальці лідирували з двома голами до 82-ї хвилини матчу, проте у цей час їхнім конкурентами вдалося закинути один м’яч до воріт супротивника.

Більше новин футболу читайте на Фактах ICTV.