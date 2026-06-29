Україна запускає масштабну реформу оборонних закупівель і формує систему, яка має стати найпрозорішою у світі.

Усі закупівлі озброєння та військової техніки – від артилерії до дронів – переводять у тендерний формат із відкритими процедурами, заявив міністр оборони Михайло Федоров під час брифінгу з очільником Міноборони Данії Єппе Бруусом.

Як Україна змінює правила закупівель озброєння

– Ми будуємо дуже прозору систему закупівель і взагалі підтримку ринку в Україні. Після того як я став міністром, ми запустили тендерні процедури на закупівлі дальньої артилерії, а зараз запустили перший тендер на закупівлю дронів. Усі типи і види дронів ми будемо закуповувати через тендерні процедури. Тому наше завдання – побудувати найбільш прозору систему закупівель у світі, – анонсував Федоров.

Міністр додав, що “це буде приклад для всіх”, зауваживши, що ринки закупівлі зброї в світі “досить закриті”.

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Також він прокоментував двосторонню співпрацю України та Данії в оборонній сфері і висловив переконання, що бюрократичні проблеми, які її сповільнюють, будуть вирішені.

Водночас Федоров розповів, що сторони говорили про антибалістичну програму FREYJA, “яка є важливою для захисту всього Європейського Союзу, а не тільки України”.

– Це може бути першим масштабним проєктом, який буде виробляти антибалістику. Тому ми рухаємося щодо запуску цього проєкту, – підсумував він.

Очільник Міноборони висловив сподівання, що Данія приєднається до консорціуму.

Нагадаємо, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен закликала глибше інтегрувати українську оборонну промисловість у європейську систему.

Україна, за її словами, активно розвиває оборонні технології, які можуть стати прикладом для Європи.

Джерело : Укринформ

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