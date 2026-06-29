Україна запускає масштабну реформу оборонних закупівель і формує систему, яка має стати найпрозорішою у світі.

Усі закупівлі озброєння та військової техніки – від артилерії до дронів – переводять у тендерний формат із відкритими процедурами, заявив міністр оборони Михайло Федоров під час брифінгу з очільником Міноборони Данії Єппе Бруусом.

Як Україна змінює правила закупівель озброєння

– Ми будуємо дуже прозору систему закупівель і взагалі підтримку ринку в Україні. Після того як я став міністром, ми запустили тендерні процедури на закупівлі дальньої артилерії, а зараз запустили перший тендер на закупівлю дронів. Усі типи і види дронів ми будемо закуповувати через тендерні процедури. Тому наше завдання – побудувати найбільш прозору систему закупівель у світі, – анонсував Федоров.

Міністр додав, що “це буде приклад для всіх”, зауваживши, що ринки закупівлі зброї в світі “досить закриті”.

Зараз дивляться

Також він прокоментував двосторонню співпрацю України та Данії в оборонній сфері і висловив переконання, що бюрократичні проблеми, які її сповільнюють, будуть вирішені.

Водночас Федоров розповів, що сторони говорили про антибалістичну програму FREYJA, “яка є важливою для захисту всього Європейського Союзу, а не тільки України”.

– Це може бути першим масштабним проєктом, який буде виробляти антибалістику. Тому ми рухаємося щодо запуску цього проєкту, – підсумував він.

Очільник Міноборони висловив сподівання, що Данія приєднається до консорціуму.

Нагадаємо, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен закликала глибше інтегрувати українську оборонну промисловість у європейську систему.

Україна, за її словами, активно розвиває оборонні технології, які можуть стати прикладом для Європи.

Читайте також
Данія виділяє на військову підтримку України ще 3,8 млрд крон
Троельс Лунд Поульсен

Джерело: Укринформ

Пов'язані теми:

ДаніяЗброяМихайло Федоров
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.