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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Вільярреал — Динамо Київ: прогноз букмекерів на матч-відповідь Ліги Європи

Київське Динамо у четвер, 18 березня, проведе матч-відповідь на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи-2020/21, в якому підопічні Мірчи Луческу на стадіоні Естадіо де ла Кераміка у Вільярреалі зіграють проти місцевого Вільярреала. Початок матчу о 22.00.

Вильярреал Динамо

На думку букмекерів, абсолютними фаворитами матчу є підопічні Унаї Емері. На перемогу Вільярреала приймають ставки з коефіцієнтом 1.57. Успіх біло-синіх оцінюють в 6.60. Нічийний результат зустрічі — 4.10.

На те, що жовта субмарина першою відкриє рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.47, а на підопічних Мірчи Луческу — 3.25. На те, що голів у матчі глядачі не побачать приймають ставки з коефіцієнтом 11.0.

Прохід Вільярреала до наступної стадії оцінюють в 1.01, тоді як на Динамо дають – 26.0.

Матч довірили судити шведській бригаді арбітрів на чолі із рефері Андреасом Екбергом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Мехмет Джулум та Стефан Галлберг. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Мохаммед аль-Хакім. Арбітри VAR з Нідерландів: Камфус Йогем та Кевін Блом.

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Це буде четверта зустріч команд у єврокубках. Востаннє вони зустрічалися 11 березня у межах першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи у Києві.

Гра завершилася впевненою перемогою підопічних Унаї Емері з рахунком 2:0. Голами у матчі відзначилися Торрес та Альбіоль.

Фото: Depositphotos

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