Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2020/21

19 березня у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2020/21.

На цій стадії немає сіяних чи несіяних команд. Також між собою можуть зустрітися команди із однієї національної асоціації.

Результати жеребкування 1/4 фіналу ЛЧ:

Манчестер Сіті – Боруссія Дортмунд

Порту – Челсі

Баварія – ПСЖ

Реал Мадрид — Ліверпуль

Перші чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів відбудуться 6 і 7 квітня, у матчі-відповіді – 13 і 14 квітня. Півфінали будуть зіграні 27/28 квітня і 4/5 травня.

У півфіналі переможець пари Баварія – ПСЖ зустрінеться з кимось із дуету Манчестер Сіті – Боруссія Д. Іншу пару півфіналістів сформують переможці матчів Реал – Ліверпуль та Порту – Челсі.

Господарем фінального матчу, який відбудеться 29 травня на Олімпійському стадіоні Ататюрка у Стамбулі, стане переможець першої півфінальної пари.

На стадії 1/8 фіналу припинили свою участь у поточному розіграші Ліги чемпіонів Ювентус з Криштіану Роналду та Барселона з Ліонелем Мессі. Ювентус поступився Порту за сумою двох матчів, а Барселона програла ПСЖ.

Також не змогли пройти далі Лаціо, Атлетіко Мадрид, Боруссія Менхенгладбах, Аталанта, РБ Лейпциг та Севілья.