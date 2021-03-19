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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2020/21

19 березня у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2020/21.

Жеребкування Ліги чемпіонів

На цій стадії немає сіяних чи несіяних команд. Також між собою можуть зустрітися команди із однієї національної асоціації.

Результати жеребкування 1/4 фіналу ЛЧ:

  • Манчестер Сіті – Боруссія Дортмунд
  • Порту – Челсі
  • Баварія – ПСЖ
  • Реал Мадрид — Ліверпуль

Перші чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів відбудуться 6 і 7 квітня, у матчі-відповіді – 13 і 14 квітня. Півфінали будуть зіграні 27/28 квітня і 4/5 травня.

У півфіналі переможець пари Баварія – ПСЖ зустрінеться з кимось із дуету Манчестер Сіті – Боруссія Д. Іншу пару півфіналістів сформують переможці матчів Реал – Ліверпуль та Порту – Челсі.

Господарем фінального матчу, який відбудеться 29 травня на Олімпійському стадіоні Ататюрка у Стамбулі, стане переможець першої півфінальної пари.

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На стадії 1/8 фіналу припинили свою участь у поточному розіграші Ліги чемпіонів Ювентус з Криштіану Роналду та Барселона з Ліонелем Мессі. Ювентус поступився Порту за сумою двох матчів, а Барселона програла ПСЖ.

Також не змогли пройти далі Лаціо, Атлетіко Мадрид, Боруссія Менхенгладбах, Аталанта, РБ Лейпциг та Севілья.

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