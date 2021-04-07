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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Збірна Україна втрималася у топ-25 рейтингу ФІФА

Збірна України з футболу посідає 24-ту сходинку в оновленому рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Франция Украина

В активі синьо-жовтих 1 515 очок. У першій п’ятірці рейтингу – без змін. Його очолює збірна Бельгії, слідом йдуть Франція, Бразилія, Англія та Португалія.

Наприкінці березня збірна України провела три матчі у відборі до чемпіонату світу 2022 року.

Спершу підопічні Шевченка розійшлися нічиєю з командою Франції у Сен-Дені (1:1), а потім у Києві з таким же нічийним рахунком зіграли з командами Фінляндії та Казахстану.

Соперники збірної України на Євро-2020 посідають такі місця: Нідерланди – 16-ті, Австрія – 23-я, Північна Македонія – 62.

  • Рейтинг ФІФА: Україна зберегла місце в топ-25
  • Рейтинг ФІФА: Україна зберегла місце в топ-25
  • Рейтинг ФІФА: Україна зберегла місце в топ-25
  • Рейтинг ФІФА: Україна зберегла місце в топ-25
  • Рейтинг ФІФА: Україна зберегла місце в топ-25
  • Рейтинг ФІФА: Україна зберегла місце в топ-25
  • Рейтинг ФІФА: Україна зберегла місце в топ-25
  • Рейтинг ФІФА: Україна зберегла місце в топ-25
  • Рейтинг ФІФА: Україна зберегла місце в топ-25
  • Рейтинг ФІФА: Україна зберегла місце в топ-25
Збірна Україна втрималася у топ-25 рейтингу ФІФА / 5 фотографий

Матчі України на Євро-2020

Збірна України під час групової стадії чемпіонату Європи з футболу-2020 щонайменше два матчі проведе з глядачами.

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Йдеться про дві гри у Бухаресті, де синьо-жовті мають зіграти з командами Австрії та Північної Македонії.

Джерело: FIFA

Фото: Getty Images

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