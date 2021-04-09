Цікаві факти про бадмінтон і де можна пограти в Києві

У 2021 році Україна вперше в історії проведе Чемпіонат Європи з бадмінтону. Турнір відбудеться у Києві з 27 квітня до 2 травня у Палаці спорту.

Ці змагання стануть вирішальними у цьому виді спорту для відбору на цьогорічні літні Олімпійські ігри у Токіо.

Мало хто знає, але бадмінтон вважається однією із найдавніших ігор у світі. Існує безліч версій щодо його походження. За однією з них, сучасний бадмінтон розвинувся із давньої гри з воланом, що з’явилася понад 3 тис. років тому.

У цю гру грали у Стародавній Греції, Китаї, Японії та Індії. В одному з манускриптів йдеться про те, що у Китаї за часів правління династії Чу у 1122 році грали у м’яч з пір’ям. Гра мала назву ді-дзяу-ци. А в Японії була популярною гра ойбане. Її метою було перекидання дерев’яними ракетками волану, зробленого з кількох пір’їн та кісточки висушеної вишні.

Факти ICTV підготували кілька цікавих фактів про бадмінтон, які ви, найімовірніше, не знали.

Сучасний спортивний бадмінтон бере свій початок від індійської гри пуне.

Перша офіційна гра у бадмінтон була зіграна у 1872 році за 100 км від Лондона – у містечку Бадмінтон у родинному маєтку герцога Бофорта під назвою Бадмінтон Хаус. Герцог привіз ракетки та волани з пір’їнами до Англії з Індії.

Перші правила гри були створені англійцями 1887 року й здебільшого їхній концепт зберігся донині. А вже через дев’ять років в Англії відбувся перший офіційний турнір з бадмінтону.

Бадмінтон також став одним із перших видів спорту у світі, де жінки та чоловіки почали виступати у змішаній дисципліні – мікст.

Олімпійським видом спорту бадмінтон став у 1992 році у Барселоні. Під час Олімпійських ігор телевізійні трансляції з бадмінтону входять до топ-10 найпопулярніших за кількістю переглядів у світі.

Із 34-х золотих олімпійських нагород у бадмінтоні 32 медалі здобули спортсмени з Азії, а саме з Китаю, Індонезії, Південної Кореї та Японії. Своїх олімпійських чемпіонів з бадмінтону мають також Данія та Іспанія. А ще цікаво, що атлети з Китаю, Індонезії та Південної Кореї загалом вибороли 85% від усіх перемог на міжнародних змаганнях з бадмінтону.

Бадмінтон – найбільш динамічний вид спорту з ракетками. Під час гри волан розвиває швидкість до 400 км/год, тоді як тенісний м’яч до 251 км/год, а футбольний – до 198 км/год.

Ракетки для бадмінтону важать 70-95 грамів, не враховуючи ваги струн та ручки;

Пульс бадмінтоністів екстракласу під час гри може сягати 200 ударів за хвилину.

Найкоротший матч з бадмінтону зафіксовано у 1996 році на змаганнях за Кубок Uber у Гонконгу. Він тривав усього шість хвилин, а ось найдовший – 124 хвилини.

У бадмінтон грає кожний 50-й житель нашої планети, тобто понад 220 млн осіб. Турніри у країнах Південно-Східної Азії збирають по 15 тис. глядачів, а ось у Данії ця гра є популярнішою за футбол. Свого часу легенда світового футболу, аргентинець Дієго Марадона назвав бадмінтон найкращим та найкориснішим для тренувань видом спорту після футболу.

Бадмінтон допомагає підтримувати чудову фізичну форму. Оскільки за одну гру професійний бадмінтоніст пробігає в середньому десять кілометрів та підстрибує на висоту до одного метра, то цей вид спорту точно не поступається тренуванням у спортзалі.

Користь від занять бадмінтоном:

дає навантаження на всі групи м’язів;

покращує зір, адже під час гри треба слідкувати за наближенням та віддаленням волана;

стимулює мозкову активність;

допомагає позбутися зайвої ваги;

покращує витривалість і координацію;

покращує реакцію, недарма він входить до програми підготовки космонавтів NASA;

знижує ризик захворювань дихальної та серцево-судинної систем;

допомагає боротися зі стресом.

Плюс бадмінтону ще й в тому, що в нього можна грати всією сім’єю, створювати власні турніри і стежити за їхніми результатами.

Де можна пограти у бадмінтон у Києві

Один із найголовніших плюсів цієї динамічної гри в тому, що грати у бадмінтон можна в будь-якому віці, на будь-якому відкритому місці, навіть у місті, просто вийшовши на подвір’я або у парк. Для цього навіть створили окрему гру – ейрбадмінтон. У ній використовують воланчики, що тривкі до вітру, але якщо погода не надто вітряна.

Якщо ж ви хочете пограти на сучасних спеціально обладнаних кортах, взяти напрокат ракетки й воланчики або отримати майстер-клас чи індивідуальне тренування від досвідченого тренера, тоді обирайте спортивний клуб чи парк на свій смак, і не зволікаючи записуйтеся на заняття та бронюйте час.

Kyiv Racket Sports Park

Парк з ракетних видів спорту. 13 кортів міжнародного стандарту для гри в бадмінтон розташовані за адресами вул. Стадіонна, 21/1 (ЦСК ЗСУ) і вул. Кіото, 25. В парку тренуються гравці з різним рівнем підготовки – і професійні спортсмени, і початківці.

Заняття можуть проходити з тренером чи без. Вартість – від 200грн/год (дитяче тренування – від 150грн/90хв). Перше заняття безкоштовно.

Телефон для довідок: +380 96 466 4667

За грою найкращих бадмінтоністів з понад 30 країн світу можна буде спостерігати під час інтернет-трансляції Чемпіонату Європи з бадмінтону, який пройде в Україні 27 квітня-2 травня 2021 року.